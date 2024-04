Verdiana, ecco chi è la figlia di Enrica Bonaccorti e Daniele Pettinari/ “Ho un sogno per lei…”

Verdiana è la figlia di Enrica Bonaccorti, nata dalla storia d’amore con il regista Daniele Pettinari

Chi è la figlia di Enrica Bonaccorti? Si chiama Verdiana Pettinari ed è nata nel 1973 dalla storia d’amore tra la celebre conduttrice e il regista Daniele Pettinari. Come hanno raccontato in diverse interviste, mamma Enrica e sua figlia Verdiana sono profondamente legate e hanno costruito un rapporto davvero speciale nel corso degli anni. Fortuna che Verdiana non ha avuto col padre con il quale non ha mai legato.

Per questo motivo, ad un certo punto della sua vita, Verdiana ha deciso di usare esclusivamente il cognome della madre. Parlando di sua figlia a Verissimo, mamma Enrica si è soffermata sulle difficoltà incontrate nel crescere ed educare una figlia completamente da sola. Anche questo, pare essere stato uno dei motivi principali della fine del suo matrimonio.

Enrica Bonaccorti e il rapporto speciale con sua figlia Verdiana: “Il mio sogno è che sia felice”

Le difficoltà non sono mancate, dunque, così come i momenti belli che hanno ripagato Enrica Bonaccorti di tutta la fatica fatta. “È stato molto importante supportarla, farle sentire la sua vicinanza e l’affetto. Il mio sogno è che mia figlia sia felice, che le persone accanto a me stiano bene e che io possa sempre dare qualcosa. Considero i miei fan come la mia famiglia e auguro loro il meglio”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Il rapporto tra mamma Enrica e sua figlia Verdiana è dunque tutto da raccontare, con la Bonaccorti che per crescere la piccola fece molto affidamento su mamma Titti che contribuì a crescerla. “E’ stato solamente grazie a lei che ho potuto fare carriera dato che ero sicura che, quando non c’era, mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore”, ha detto Enrica.

