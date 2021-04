Verdiana Pettinari, figlia Enrica Bonaccorti/ “Sei lo specchio della mia anima!”

Verdiana Pettinari è la figlia della nota conduttrice Enrica Bonaccorti, oggi ospite della trasmissione Verissimo. A differenza della madre, della figlia non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Stando a quanto reso noto dal portale Bigodino.it, la donna è del 1973, è nata a Savona ed ha attualmente 47 anni. Nata dalla relazione tra la nota conduttrice e Daniele Pettinari, sarebbe stata proprio la madre a raccontare la loro storia familiare. Ospite di alcune trasmissioni, la Bonaccorti ha spesso raccontato del difficile inizio della sua maternità. Quando rimase incinta di Verdiana, infatti, aveva appena 24 anni ed una relazione instabile.

Poco prima della nascita di Verdiana Pettinari, i genitori persero la casa e per questo la coppia si trasferì dalla madre della conduttrice. Uscita dall’ospedale, Enrica si ritrovò con il suo matrimonio giunto al capolinea ed una figlia da crescere ed alla quale ha fatto da madre e da padre.

VERDIANA PETTINARI, FIGLIA ENRICA BONACCORTI: IL RAPPORTO CON IL PADRE

Verdiana Pettinari ospite della trasmissione Vieni da Me avrebbe ammesso di non aver mai avuto veri e propri rapporti con il padre Daniele asserendo di non aver avuto contatti con la famiglia paterna, della quale non sentirebbe nemmeno la mancanza. Anche per questo avrebbe deciso di usare il cognome della madre, come si può notare sul suo profilo Instagram. Qui non è molto seguita e non ha finora postato molti post ma non mancano alcuni scatti in cui la donna è ritratta proprio insieme alla madre con la quale si comprende un rapporto molto intimo. Proprio il 18 novembre dello scorso anno, in occasione del compleanno della conduttrice Enrica Bonaccorti, la figlia ha postato un divertente scatto che le ritrae insieme sul divano, sorridenti. A fare da contorno una frase molto importante: “Sei lo specchio della mia anima, mi hai dato la vita e poi tu sei diventata la mia. Per sempre”. Parole dolcissime per augurare buon compleanno alla donna che l’ha messa al mondo.

