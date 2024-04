Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica Bonaccorti/ “Ho rischiato di perderla, ma ora dico che…”

Verdiana Pettinari esprime profonda gratitudine nei confronti dei medici che hanno salvato la vita alla madre Enrica Bonaccorti

Verdiana Pettinari è l’amata figlia di Enrica Bonaccorti, frutto d’amore della storia della conduttrice con Daniele Pettinari. La figlia della conduttrice, non ha vissuto un’infanzia semplice, a causa dell’assenza del padre. E’ stata comunque circondata d’amore, in primi dalla nonna materna che ha aiutato in modo totale sua figlia e sua nipote a superare un periodo molto difficile. Malgrado le difficoltà iniziali, il legame tra Verdiana e sua madre Enrica Bonaccorti è diventato sempre più forte nel corso degli anni.

E quando la presentatrice si è dovuta sottoporre ad un’inaspettata operazione al cuore, ovviamente, Verdiana Pettinari è sprofondata nella paura. La figlia della presentatrice temeva per la vita di sua mamma, che da un giorno all’altro si è ritrovata ricoverata d’urgenza in ospedale. Per fortuna tutto è passato, adesso, ma sono stati momenti tosti per l’attrice settantaquattrenne e la figlia Verdiana.

La figlia di Enrica Bonaccorti, Verdiana Pettinari, ammette: “Sono stati mesi pesanti”

In una intervista rilasciata a Verissimo, Verdiana Pettinari non ha nascosto le paure che ha provato quando ha scoperto del grave problema di salute che affliggeva sua mamma. “Sono stati mesi tosti, complicati. Sono felice di essere qui ora, insieme a mia mamma, per raccontarli”, ha detto nel salotto di Silvia Toffanin. Poi ha raccontato come sia cambiata la sua vita dopo il problema cardiaco della madre e come siano aumentate le preoccupazioni.

“Sono diventata più apprensiva perché quando ti rendi conto che stai per perdere la persona più importante della tua vita, insieme a mio figlio, è il buio totale”. “Non riuscivo a immaginare una vita senza mia mamma”, ha aggiunto Verdiana Pettinari, che oggi però può tirare un sospiro di sollievo. La sua amata mamma ha messo il peggio alle spalle.

