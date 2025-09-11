Verdiana Zangaro: “Con Amici ho vissuto esperienze uniche. Maria? Un modello di impegno”. L'intervista dopo tanti anni dal talent.

Una delle protagoniste senza dubbio più amate di Amici di Maria De Filippi è stata Verdiana Zangaro, cantante che poi ha partecipato sia a Sanremo che a Tale e Quale Show mostrando il suo incredibile talento. Come sappiamo, a breve comincerà la nuova edizione di Amici prevista per il 21 settembre 2025 su Canale 5. In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti e se torneranno anche Dandy e Alessio Di Ponzio (che si era infortunato), facciamo un tuffo nel passato con Verdiana.

L’ex allieva si è confessata ai microfoni di Today raccontando la sua esperienza con Maria De Filippi e come vede il talent oggi. Scopriamo cos’ha detto. “A Maria dico grazie, mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente perché ho visto lei quanto lavora. Lei è una grande stacanovista, è a conoscenza di qualsiasi cosa succeda lì.“, ha spiegato Verdiana ringraziando innanzitutto Maria e rivelando che la conduttrice le ha insegnato la bellezza nel credere nel proprio lavoro.

Verdiana Zangaro ha parlato ai microfoni di Today dicendo che grazie ad Amici è riuscita ad avere tutto quello che ha oggi. Poi ha raccontato come era il programma in passato: “Quando partecipai io era molto diverso da ora. Ricordo grandi giudici esterni: Harrison Ford, Al Pacino. Ma anche dei duetti meravigliosi: da Antonello Venditi a Craig David.“, un regalo incredibile per lei, che ha vissuto esperienze forti senza farsi mangiare dalla paura.

Poi, una volta uscita ha preso diverse strade. “Sono tornata a suonare in una band, nei locali, nelle piazze, mi sono reinventata in mille modi per viverci“, spiega Verdiana, “La musica non è solo Spotify, shooting e video. La musica è una cosa seria: va ascoltata e studiata“. L’ex concorrente di Amici ricorda con affetto anche la sua vittoria a Tale e Quale Show, confessando che al provino gli autori si erano emozionati: “La fase del trucco durava anche 5-6 ore. Carlo Conti? Metteva sempre di buonumore“.