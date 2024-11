Verdiana Zangaro, chi sono i genitori: i primi passi nella musica a soli 4 anni

Fresca vincitrice di Tale e quale show 2024, Verdiana Zangaro sta vivendo una rinnovata ventata di popolarità grazie anche alla partecipazione nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In quell’occasione ha dato sfoggio del suo straordinario talento e della sua incredibile voce, ma anche della sua grandissima passione per la musica che la accompagna da bambina. Iniziò infatti a cantare all’età di soli 4 anni, quando si esibì in diversi concorsi locali e sin da subito fu individuata come potenziale bambina prodigio per la sua voce cristallina.

A supportarla nella musica è stato l’apporto fondamentale dei suoi genitori: di loro non si conoscono molte informazioni, essendo lontani dal mondo dello spettacolo e della televisione e avendo sempre preferito supportare la figlia dietro le quinte, in forma riservata. Sappiamo però che la passione per la musica le è stata tramandata dal padre; con lui, infatti, iniziò a lavorare a soli 9 anni in diversi locali della zona, nella loro Rossano, in Calabria, sino alla partecipazione alla trasmissione Bravo Bravissimo dedicata ai giovani talenti e che le valse i primi sprazzi di popolarità in tv.

Verdiana Zangaro e il rapporto con il padre: “Quando mi accompagnava a Bravo Bravissimo…“

I genitori di Verdiana Zangaro sono sempre stati presenti nella sua vita ma anche molto riservati, e anche la stessa cantante raramente ha parlato di loro in forma pubblica. In una recente intervista rilasciata a La volta buona nel salotto di Caterina Balivo, la vincitrice di Tale e quale show 2024 si è però soffermata sull’apporto fondamentale che il papà ha dato alla sua passione per la musica: “Mio padre è sempre stato una mia fonte di ispirazione, abbiamo condiviso insieme questa mia grande passione”.

La cantante ha poi parlato del loro rapporto e, più in generale, del sostegno ricevuto dalla famiglia: “Il nostro è un rapporto speciale, quando vedo questi messaggi mi passano tutti gli anni insieme, di quando ero bambina; quando papà mi accompagnava a Bravo Bravissimo… Tanti sacrifici fatti per sostenere questa mia passione, non è stato facile; è importante avere una famiglia che ti sostiene in una passione come la musica”.