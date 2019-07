Veretout al Milan?/ Offerti Cutrone e Biglia: la Fiorentina vuole 25 milioni di euro

Il nome di Jordan Veretout è uno dei più caldi in casa Milan per il calciomercato estivo 2019 in corso. Il club rossonero ha incontrato nella giornata di ieri la Fiorentina in un hotel di lusso in centro Milano, con Massara e Maldini da una parte, e Pradè e Barone dall’altra. Nessuno dei quattro dirigenti ha voluto parlare al termine del meeting, e stando a quanto riportato in queste ultime ore dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’operazione resta fattibile ma complicata. Via Aldo Rossi vorrebbe infatti inserire una contropartita tecnica per chiudere l’affare, uno a scelta fra Cutrone, Laxalt, Borini e Biglia, ma sembra che la Viola vorrebbe solamente soldi, precisamente 25 milioni di euro, dicendo quindi no ai giocatori proposti dai rossoneri. La cosa certa è che il Milan è seriamente intenzionato ad acquistare il giocatore, che dovrebbe divenire la mezz’ala titolare nel centrocampo dell’anno prossimo, soprattutto se alla fine Kessie dovesse fare le valigie.

VERETOUT AL MILAN?

Tutto in divenire quindi, anche perché sul giocatore 26enne di origini francesi vi sono anche altre big della Serie A, a cominciare da Roma e Napoli, da tempo interessate. Resta il fatto che Maldini si è mosso in prima persona solo quando interessato concretamente, e recentemente ha incontrato il Real Madrid per Ceballeos e Theo Hernandez, nonché appunto la Fiorentina per Veretout. Il quotidiano sportivo Tuttosport fornisce un’altra versione dei fatti, ovvero, che la Viola sarebbe interessata a Lucas Biglia, molto apprezzato da Vincenzo Montella per via del trascorso rossonero del tecnico romano. Non è da escludere che l’ex regista della Lazio possa trasferirsi all’Artemio Franchi indipendentemente dall’affare riguardante Jordan Veretout. Per quanto riguarda il giocatore, invece, sarebbe pronto un contratto da quattro anni a due milioni di euro netti a stagione, cifre che nella Viola non riuscirebbe probabilmente mai ad ottenere.

