Veretout al Napoli?/ A cena nello stesso ristorante di Giuntoli, e la Roma…

È tutto da scrivere il futuro di Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma è reduce da una buonissima stagione con la casacca giallorossa e non mancano le squadre interessate. E, nonostante sia arrivato nella Capitale appena un anno fa, è tutt’altro che da escludere un addio alla banda di Fonseca. Sulle sue tracce c’è da tempo il Napoli e sono arrivate nelle scorse ore importanti novità: ieri l’ex Nantes era a Napoli per una visita di cortesia presso la ASD Micri, scuola calcio di Pomigliano D’Arco con cui Mario Giuffredi, agente di Veretout, sta stringendo buoni rapporti. Ma non solo: il centrocampista ieri ha cenato nello stesso ristorante dove c’era il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, suo grande estimatore. Bocche cucite da casa azzurra, ma l’obiettivo è chiaro: regalare il 27enne a mister Gennaro Gattuso…

VERETOUT-NAPOLI: LE ULTIME NOTIZIE

Sostanza e qualità: queste le caratteristiche di Jordan Veretout che hanno catturato l’attenzione del Napoli e soprattutto di mister Gattuso, alla ricerca di innesti per la mediana. Ma strappare il gioiello di Ancenis alla Roma non sarà facile: secondo quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza giallorossa non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista, soprattutto dopo il cambio di proprietà con il passaggio di testimone da Pallotta a Friedkin. Ricordiamo che le due società hanno già avuto contatti per altri due calciatori: parliamo di Arek Milik, sul taccuino della Lupa per il dopo Edin Dzeko, e di Cengiz Under, fantasista turco che piace molto a Ringhio per rimpolpare il reparto avanzato.



