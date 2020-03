Veretout al Napoli?/ Calciomercato, l’agente: “La Roma non lo cede”

Veretout al Napoli è una suggestione di calciomercato circolata in questi giorni, ma la Roma non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista francese, dunque al momento la trattativa sembra tutta in salita per il Napoli. Della situazione di Veretout ha parlato ieri l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sul futuro del centrocampista della Roma: “Veretout? So che il presidente De Laurentiis aveva chiamato l’amministratore delegato Fienga (della Roma, ndR) e lui gli ha risposto che non se ne parlava neanche, la telefonata è finita lì”. Dunque la Roma ritiene incedibile Jordan Veretout e di conseguenza questa per il Napoli è una pista che si è già chiusa, a meno di clamorosi colpi di scena.

VERETOUT AL NAPOLI: PARLA L’AGENTE

Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione anche su una tematica più generale, che coinvolge naturalmente non solo Veretout in questa fase, il taglio degli stipendi: “Non ne stiamo assolutamente discutendo, qualsiasi cosa si dica adesso può essere totalmente sbagliata e diversa dagli scenari futuri. Navighiamo a vista, aspettando le certezze e poi ragioneremo su quanto fare. È inutile parlarne ora, potrebbe succedere di tutto e di più”. Di certo il Coronavirus sta cambiando tutto, lo stesso Veretout qualche giorno fa aveva descritto Roma come una città “quasi morta” e questo fatalmente avrà ripercussioni anche sul mondo del calcio, che sembra destinato a un drastico ridimensionamento del giro d’affari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA