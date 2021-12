Vergine, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Pierfrancesco Favino a Marco Mazzocchi che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per la Vergine in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno della Vergine nelle previsioni per il nuovo anno. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro della Vergine? Partiamo dall’amore: l’oroscopo di Paolo Fox 2022 pone l’attenzione sul mese di gennaio, un periodo in cui potrebbero verificarsi incontri interessanti. Le coppie di vecchia data dovranno fare i conti con qualche problemino relativo alla casa, all’affitto o ad un eventuale trasferimento. Il lavoro rischia di rubare il focus ai sentimenti, in ogni caso tutto ciò che nella prima parte dell’anno sembrerà irrisolvibile diverrà molto più semplice e in discesa col passare dei mesi.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 suggerisce di tenere fortemente in considerazione la propria passione e, possibilmente, di evitare passi falsi dopo due anni in salita. Il consiglio riservato ai liberi professionisti è di evitare lavori che non garantiscano la stabilità, il vero obiettivo per l’anno in arrivo. Per quanto riguarda la salute, i mesi di marzo e aprile sono da segnare in calendario con la penna rossa. Attenzione a non sovraccaricarsi troppo, l’ideale sarebbe staccare la spina e rigenerarsi, insomma caricare le pile con una vacanza o con una semplice passeggiata. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 arriverà un momento in cui sarà necessario scaricare la tensione, intraprendendo qualche attività di svago e di divertimento. Un altro avvertimento: pensare troppo agli altri, alla lunga, rischierà di rivelarsi controproducente.

Vergine, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni di Paolo Fox. Per quanto riguarda il famoso attore Pierfrancesco Favino, il 2021 si chiude con un ruolo importante nel film “Promises”, insieme a colleghi di respiro internazionale come Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby e Ginnie Watson. L’attore si è guadagnato un posto in una produzione internazionale a tre anni di distanza da “Il ricevitore è la spia“. Senza dubbio un anno da pollice in sù per lui, ma anche per Paolo Fox che aveva previsto che i nati sorto questo segno avrebbero continuato ad avere grande successo.

Finisce con amarezza, invece, il 2021 di Marco Mazzocchi che è deluso dal flop di Quelli che il Calcio e Quelli che il Giovedì chiuso, a suo dire, per colpa del calcio spezzatino. “Non è mai piacevole interrompere un lavoro. Sapevamo di rischiare, uscendo dalla comfort zone della domenica pomeriggio. Il calcio spezzatino ci ha portato a questa decisione. Poteva andare meglio, certo, ma solo chi non risica non rosica…”, ha scritto sui propri canali social il giornalista. In questo caso, come è evidente, le previsioni di Paolo Fox sono andate decisamente fuori rotta.



