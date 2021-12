Vergine, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute, amore, lavoro: che anno sarà?

Vergine, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2022?

Sarà un anno particolare per la Vergine, soprattutto all’inizio, come racconta l’oroscopo Paolo Fox 2022 a DiPiù Tv. Giove infatti sarà in opposizione e questo potrebbe creare qualche problema di troppo. Tutto ciò che si è desiderato da tempo potrebbe non regalare gli stessi stimoli e non essere più un obiettivo. Sarà la Primavera a dare una nuova spinta con la voglia di mettersi in gioco anche in situazioni molto complicate. Ci saranno delle novità interessanti sul lavoro con la possibilità che entro giugno un incarico sia tolto per fare spazio a un altro. Agosto sarà il mese nel quale si potrà anche lasciare spazio alle passioni anche se senza mai strafare. Mercurio entra nel segno e questo potrebbe portare alla possibilità di conoscere nuove persone carine e simpatiche. Se c’è stata una delusione si deve assolutamente evitare di chiudersi in sé stessi, ma sarebbe meglio provare a trovare la forza per voltare pagina e magari riuscire a vivere le relazioni con maggiore equilibrio e tranquillità. Tra i vip di questo segno troviamo il noto attore Pierfrancesco Favino che è stato protagonista di un 2021 davvero molto positivo.

Si parte forte nel 2022 per la Vergine in amore, lo raccontato nell’oroscopo Paolo Fox 2022. Infatti già a gennaio ci sarà una Venere che sorride e un Sole che aiuta. Questo potrebbe portare alcune persone che si sono lasciate a prendersi del tempo per riflettere e magari provare a ricominciare tutto da capo. Chi sta insieme da tempo ha solo dei problemi logistici magari riguardanti ai figli o a un trasloco imminente, insieme però ce la possono fare. Il segno non cambia la sua natura e rimane molto attento e dedito alla privacy, cercando di evitare di fare passi avventati. Non è detto però che questa volontà di rimanere bloccati sia compresa e accettata da tutte le persone che si incontrano. Qualcuno potrebbe pretendere qualcosa di più da subito, mettendo il segno in difficoltà. Le nuove storie possono essere molto interessanti, ma alcuni sembrano essere al momento maggiormente attenti al lavoro e sottovalutano il fatto che queste nuove “amicizie” possano portare a un futuro roseo. Il consiglio è di cercare di rimanere attenti e di non sottovalutare nessun tipo di incontro.

Salute, cosa ci svela Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Ripresa nella seconda parte dell’anno

Voltiamo pagina per l’oroscopo Paolo Fox 2022 e fermiamoci sul campo della salute per la Vergine. Cosa ci aspetta dal nuovo anno? Come andranno le cose? Attenzione al mese di marzo dove ci sarà una forte agitazione, con certe giornate dove ci potrebbe essere un calo fisico. Dopo il 21 dello stesso mese sarà importante rimettersi in forma, provare a ricostruirsi fisicamente. Si pensa un po’ troppo e questo può portare a un logorio non facilissimo da gestire. Dal 15 aprile Marte sarà opposto e potrebbe portare a vivere dei disagi di non facilissima gestione. Si dovrà cercare di vivere con relax per scaricare la tensione accumulata che può essere devastante sul fisico. Tra i fastidi che si possono evidenziare ci sono le emicranie cosa dovuta anche dal fatto che mentalmente c’è troppo carico. Da giugno si inizia a migliorare con la possibilità di superare dei vecchi fastidi con delle nuove cure. Nella seconda parte dell’anno dunque ci sarà una ripresa importante, in grado di regalare delle soddisfazioni e di chiudere finalmente il conto con delle vecchie ruggini che hanno addolorato a lungo.

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2022: anno importante

Il 2022 per la Vergine sarà un anno importante nell’oroscopo Paolo Fox per il lavoro. Diventa però indispensabile per il segno evitare dei passi falsi perché gli ultimi anni non sono stati facili. Se ci si è sentiti messi da parte il segno avrà la forza per trovare il riscatto e dare una svolta a questo momento. Quello che va specificato è che non ci si deve avventurare in situazioni che non danno stimoli. Il segno infatti riesce a impegnarsi solo se è ampiamente motivato. I liberi professionisti fino a giugno si potrebbero trovare ad attraversare delle fasi non proprio chiarissime, con una nuova stabilità che si evincerà solo da giugno in poi. Chi studia invece si deve preparare a evitare imprevisti improvvisi con la parte centrale che è quella più densa di ostacoli. In ogni campo si è alla ricerca di impegni stabili che possano garantire quella tranquillità a cui si aspira nella vita. Nonostante questo la serenità mentale rimane la prima cosa e si continueranno a rifiutare scelte che non si amano, situazioni che non riescono a diventare proficue almeno come si vorrebbe.



