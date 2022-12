Vergine, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: cambiamenti importanti

Vergine, oroscopo 2023 di Branko: le previsioni per il nuovo anno

“Cambiamento” è la parola d’ordine per quest’oroscopo Branko 2023 della Vergine: Saturno in opposizione da marzo invita a tagliare i rami secchi, ma premia il merito e chi si impegna davvero, mentre Urano, il rivoluzionario, invita a rinnovare tutti i campi dell’esistenza, addirittura con un trasferimento all’estero. Tantissime novità astrali non lasceranno un attimo di tregua e, alla fine dell’anno, potrebbe affacciarsi il vero amore.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: inizio d’anno nervoso per la Vergine

Un inizio d’anno un po’ nervoso, si ammorbidisce già verso la fine di febbraio. Possibili colpi di fulmine nel mese di marzo, quando l’oroscopo Branko 2023 della Vergine segnala il 19 come giorno in cui Venere raggiunge il Toro, vicino a Urano. Il periodo da giugno a ottobre sarà un po’ critico a causa di Venere alle tue spalle, nel segno del Leone: sarai poco incline a socializzare, soprattutto a luglio, con un Mercurio un po’ troppo riflessivo. Se la prima parte dell’anno non è esaltante, è da settembre in poi che l’amore scalda i motori, con la fine del lungo transito del pianeta dell’amore in Leone e il passaggio diretto nel tuo segno il giorno 9: tutto il cielo tifa per te, la persona giusta dovrai solo individuarla e sarà approvata da tutti i pianeti in posizione favorevole. L‘oroscopo Branko 2023 della Vergine ti invita quindi ad essere paziente nella prima metà dell’anno, perché la seconda sarà trionfale per i sentimenti, da tutti i punti di vista.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: nervosismo per la Vergine

L’idea di trasferirti potrebbe essere il leit motiv del 2023: se da un lato Marte ti frena, perché non vuoi darla assolutamente vinta a chi ti ostacola, dall’altro potrebbe essere una soluzione molto fortunata, dice l’oroscopo Branko 2023 della Vergine. Saturno si posiziona contro il tuo Sole da marzo e inizia a chiederti un rinnovamento radicale nella tua vita. Non è certamente piacevole avere questo pianeta in opposizione, perché tutti i nodi vengono al pettine, ma non è meglio liberarsi di inutili zavorre e ripartire leggeri e determinati verso il futuro? Mercurio arriva in aiuto già dal mese di aprile e finalmente a maggio c’è il secondo grande evento astrale: Giove lascia l’Ariete e si trasferisce in un segno amico della Vergine, ovvero il Toro. Coadiuvato da Mercurio, il grande pianeta renderà giugno e luglio due mesi molto produttivi e in cui le occasioni continueranno ad arrivare, anche in una prospettiva più ampia, verso l’estero, come puntualizza l’oroscopo Branko 2023 della Vergine. Gli unici mesi un po’ più critici saranno novembre e dicembre, quando Mercurio si sposterà nel Sagittario e ti renderà più nervoso del solito.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per la Vergine?

L’anno si apre con un po’ di irrequietezza, ma soprattutto molta stanchezza: febbraio è il mese più difficile, perché dormirai poco e male e questo influisce negativamente sulle tue prestazioni, anche se sei il segno più salutista dello zodiaco. Non temere però, perché da marzo, finalmente, Marte si stacca dai Gemelli e arriva una ventata di energia che potrai sfruttare facendo un po’ di esercizio fisico per rimetterti in forma, come suggerisce l‘oroscopo Branko 2023 della Vergine. Il pianeta rosso darà però il meglio di sé da luglio, quando giungerà nel tuo segno: mancava da settembre 2021 e questo ha comportato certamente un calo significativo nella salute che, con il nuovo anno, potrai recuperare, perché ti terrà compagnia fino a novembre, quando diventerà un po’ nervoso insieme a Mercurio. Attenzione alle intossicazioni alla fine di dicembre!











