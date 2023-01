Vergine, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: lasciare andare il superfluo

Oroscopo Paolo Fox 2023, Vergine: nuove opportunità all’orizzonte. Cosa cambia rispetto all’anno appena passato?

Ed eccoci con l’attesissimo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno della Vergine. Cosa devono aspettarsi i nati sotto questo segno per il nuovo anno in arrivo? Nelle previsioni del famoso astrologo troviamo tutte le risposte e anche numerosi suggerimenti per quanto riguarda l’amore, la salute ed il lavoro. L’esperto ha lavorato ad un ricco approfondimento, fornendo consigli utili per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi, con la speranza che sia un anno migliore per tutti i segni dello zodiaco. Ecco quindi cosa prevede per questo nuovo anno l’Oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno del Vergine.

Cosa cambia rispetto all’anno passato? Paolo Fox rivela che il nuovo anno regalerà parecchie occasioni ai nati sotto questo segno, specialmente a partire dal mese di maggio. Nulla però sarà regalato, andrà conquistato con impegno e con desiderio. Tra gennaio e maggio le opportunità per farsi avanti non mancheranno, anche da un punto di vista psicofisico. Negli ultimi anni gli Ariete hanno pensato un po’ troppo al lavoro e ora, con l’arrivo del 2023, potrebbe essere il momento ideale per pensare al proprio divertimento, per portare avanti i progetti utili e lasciare alle spalle tutto ciò che invece è superfluo.

Oroscopo Paolo Fox 2023, ecco che anno sarà per la Vergine in amore: tensioni crescenti

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 mette in guardia sulle tensioni crescenti che si presenteranno soprattutto nel periodo estivo. Alcune indecisioni lavorative potrebbero riversarsi anche in quelle storie d’amore che in passato hanno già avuto dei problemi di vario tipo. Recitare ruoli consolatori non sarà affatto utile, dunque quando si presenteranno dei problemi bisognerà affrontarli andando dritti al sodo. Se c’è un problema di coppia è importante affrontarlo, senza tergiversare e senza temere di andare fino in fondo. Paolo Fox pone grande attenzione anche sulle coppie di lunga data e invita i nati sotto il segno della Vergine a non cadere nella trappola del tradimento. Soffermarsi sulle proprie fantasie può essere utile per non intraprendere strade sbagliate.

Vergine, oroscopo Paolo Fox 2023, cosa aspettarci in salute e lavoro: stress estivo ma…

L‘Oroscopo Paolo Fox 2023 per il segno della Vergine sottolinea l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo nel nuovo anno. Non si escludono cadute o momenti particolarmente difficili, ma quest’anno i nati sotto questo segno cadranno in piedi. Per quanto riguarda la salute, l’estate si prospetta un periodo piuttosto intenso e talvolta faticoso. Un po’ di confusione sarà inevitabile, così come lo stress che ci invita però a capire cosa fare e cosa non fare. Per quanto concerne invece il tema del lavoro, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 per il segno della Vergine evidenzia l’esigenza di dedicare giornate importanti ai propri progetti. Se dentro si sente che una cosa è ideale, significa che il contesto è quello giusto e che è arrivato il momento tanto atteso per dare il via. Il consiglio dell’esperto per affrontate i momenti più intensi è il seguente: isolarsi e meditare un po’.











