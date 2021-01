Vergine, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Crisi sul lavoro a giugno, poi…

Vergine, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Il segno della Vergine è stato tra i protagonisti del 2020, cosa accadrà per l’oroscopo di Paolo Fox nel 2021? Non tutti hanno chiuso l’anno in maniera deficitaria certo anche chi è scontento c’è dopo un anno difficile. Chi ha passato un anno importante ora si potrà consolidare le proprie vittorie. Tra maggio e giugno si potrebbe vivere una piccola crisi sul lavoro, la primavera inoltrata potrà essere momento complesso. Marzo e aprile sono mesi importanti per una crescita personale non di poco conto.

Amore: marzo e aprile la svolta secondo Paolo Fox e il suo oroscopo

Amore: marzo e aprile potrebbero essere dei mesi molto importanti sotto il punto di vista dei sentimenti, ma sicuramente si vivrà una crescita nella seconda parte dell’anno dopo una piccola crisi che colpirà il segno nel mese di maggio. Da giugno a dicembre si potrebbe concretizzare qualcosa di davvero molto importante.

Lavoro: maggio e giugno crisi, poi…

Lavoro: Stando all’oroscopo Paolo Fox, sul lavoro i primi sei mesi saranno complessi, con maggio e giugno che porteranno a una piccola crisi. Ci si riprenderà a luglio con una seconda parte di anno che vedrà sbocciare progetti importanti e che permetterà al segno di togliersi grandissime soddisfazioni dalle spalle. Presto potrebbe arrivare un momento in cui ci si dovrà prendere una rivincita magari compiendo una scelta importante.



