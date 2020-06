Vergine, segno Oroscopo: caratteristiche, data e simbolo/ In lavoro e amore…

Pubblicità

Quali sono le caratteristiche del segno della Vergine? Caratteristiche, pregi, tratti distintivi e difetti del segno della Vergine

Le date della Vergine: dal 23 agosto al 24 settembre

Elemento: Terra, a indicare la concretezza e la praticità di questo segno.

Simbolo: la Vergine, a dimostrazione di alcuni aspetti del carattere del segno, la modestia e l’umiltà ma anche la nobiltà e la capacità di controllo dei sentimenti.

Pietra: Smeraldo

Colore: Grigio

Qualità: Mutevole

Stagione: Estate

Pianeta dominante: Mercurio

Le caratteristiche della Vergine

La Vergine occupa la sesta casa dello zodiaco. Il suo é un segno di terra Il carattere delle persone nate sotto il segno della Vergine é preciso e attento, spesso i Vergine sono presi di mira perché sono pignoli e molto critici. Tuttavia, questo modo di fare nasconde una grande voglia di prodigarsi per gli altri. Servire, aiutare e stare vicini alle persone a cui tengono ha grande importanza per la Vergine. Nonostante questo il tratto preciso e pignolo della loro personalità viene spesso preso di mira dagli altri segni. Le persone Vergine traggono felicità e contentezza quando servono e aiutano le persone che li circondano. Sul lavoro sono ingegnosi e molto efficienti. Spesso, i Vergine hanno la risposta pronta e sono noti per il loro impegno e senso del dovere.

Spesso i Vergine si dilettano ad utilizzare il loro amore per la pratica e la logica sia nel lavoro che nello studio. Hanno un vero e proprio talento per le inchieste grazie alla loro forza ma anche in riferimento alla loro attenzione per i dettagli. Sono abili nei particolari e sfruttano questa caratteristica nei progetti di grande importanza. Sul lavoro i Vergini danno garanzie, sono precisi e tendono a fare le cose giuste subito, non hanno bisogno di tanti tentativi in poche parole.

Tendono a essere sempre onesti ed equilibrati nelle loro valutazioni e questo fa parte delle caratteristiche associate alla qualità mutevole del segno.

La mente dei Vergine è sempre attiva. Riesce a portare a termine tanti compiti grazie alla sua organizzazione efficiente.

È abile anche nella comunicazione e con la loro arte oratoria riescono spesso a ottenere il massimo vantaggio. La grande forza mentale della Vergine spesso porta con sé un difetto, ovvero lo scetticismo eccessivo. Accanto questo problema c’è anche il pensare troppo.

Vuole sempre cercare di comprendere le cose che ha attorno. La vera sfortuna di questo segno è il suo perfezionismo. I Vergine sono sempre molto chiari e precisi anche se spesso capitano che loro si trascurino. Tendono a essere amanti dei beni materiali e sono molto pignoli su tutto. Molti potrebbero definirli egoisti ma in realtà loro si circondano con ciò che va a loro bene e questo non è necessariamente un difetto. Sono critici e sensibili e riescono a capire bene le persone che li circondano. Quando tendono a pensare a cose di scarsa importanza, in un modo o nell’altro cercano di tornare sempre sui loro passi. Spesso si fanno prendere dagli impulsi ma riescono a dominarsi con facilità, se si concentrano. In alcuni casi quando il nervosismo diventa eccessivo può sconfinare in vera e propria ipocondria. Sono molto attenti alla salute e al proprio corpo e infatti tanti della Vergine si ritrovano a lavorare in campo medico. La Vergine in campo emotivo è timida e riservata, non è brava con le parole e preferisce prendersi cura dei suoi amanti con i fatti e le azioni. In amore la Vergine riesce a lasciarsi andare e si dedica completamente ai suoi amanti. Tende a essere spesso gelosa.

I rapporti affettivi della Vergine con gli altri segni

La Vergine è compatibile con Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno. Inoltre, nei rapporti con Vergine e Pesci si sente sempre affettuosa.

Sente attrazione per Gemelli e Sagittario. La Vergine e i Gemelli sono dominati dallo stesso pianeta per cui una storia tra loro potrebbe funzionare solamente se riescono ad accettarsi l’un l’altro.

Con l’Acquario forma sempre un’ottima coppia.

Mercurio, il pianeta che domina la Vergine

La Vergine viene governata da Mercurio. Il pianeta nella mitologia romana era solito essere sempre attivo e impegnato in tante cose contemporaneamente. La leggenda vuole che Mercurio non fosse in grado di stare mai seduto a lungo. Così anche la Vergine ha sempre il piede veloce e carico di energia. Sia a livello fisico che mentale la Vergine non sta mai ferma.



