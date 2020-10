Vergo, inedito Bomba, Over/ Esordio vincente. Mika colpito (X Factor 2020)

“Bomba” si intitola il brano che Vergo ha deciso di portare alle audizioni di X Factor 2020 e che canterà anche durante la prima puntata dei live. “Bomba atomica” è la definizione che di lui ha dato invece Emma, che ufficialmente all’interno del talent musicale di Sky sarebbe anche una sua “competitor” in qualità di capitana di un’altra categoria. Eppure basta questa breve premessa per descrivere il potenziale di Vergo, nome d’arte di Giuseppe Piscitello, 29enne originario di Palermo, ma trasferitosi a Milano per inseguire il sogno della musica. E per raggiungere i suoi obiettivi i sacrifici non mancano, anzi: di giorno Giuseppe Piscitello è un portinaio come tanti del capoluogo lombardo, di notte, però, avviene la trasformazione che fa di lui un producer di sicuro impatto. Il suo inedito “Bomba” ha conquistato quattro sì ma spetterà a Mika l’onore e l’onere di guidarlo nella categoria “Over 25”.

VERGO, ESORDIO A “BOMBA” A X FACTOR

Proprio il cantante libanese che si accinge a fungere da mentore di Vergo, parlando con il ragazzo gli ha rivolto delle parole molto significative: “Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva“. Ai dubbi di Mika dopo la prima esibizione sul brano “Bomba”, con il giudice che temeva che Vergo potesse essere il più classico dei “One hit wonder“, il diretto interessato ha risposto con una performance particolarmente intensa di “Senza fare sul serio“, cover del brano di Malika Ayane: un’esibizione credibile la sua, significativa del fatto che il ragazzo proveniente da Villabate ha tutte le carte in regola per esprimere le sue qualità in un contesto disseminato di ostacoli come quello di X Factor. Le movenze sinuose, che Emma Marrone non ha esitato a definire “teatrali”, stanno già caratterizzando quello che appare già da oggi più che un cantante, quasi un “performer”. Staremmo a vedere fin dalla puntata di oggi se Vergo confermerà tutte le aspettative sul suo conto.





