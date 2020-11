Vergo, Over/ Ritorno da te di Laura Pausini per il secondo live di X Factor 2020

Vergo al secondo live di X Factor 2020 con Ritorno da te di Laura Pausini

Vergo canterà Ritorno da te di Laura Pausini nel secondo live di X Factor 2020 in onda questa sera orfano di Alessandro Cattelan. Una scelta davvero molto azzardata per Mika ma forse non tanto. Alla luce del suo modo di essere stiloso, interessante e molto diverso da quello a cui siamo abituati, in molti si attendono ora che la canzone della Pausini venga completamente stravolta se non nelle parole almeno nel sound per renderlo ‘latino’ proprio come la sua anima. Ma ci riuscirà davvero? Il primo live è andato molto bene e non solo perché il suo brano Bomba è già un successo ma anche perché la messa in scena è stata qualcosa di eccezionale. Quello che Vergo tocca diventa oro, sarà lo stesso con la canzone della Pausini questa sera? Siamo sicuri di sì.

Vergo conquista tutti con Bomba

Sul palco del primo live, Vergo ha portato a casa una serie di complimenti grazie al suo Bomba, l’inedito con il quale aveva conquistato il giudice (e 4 sì) alle audizioni. L’artista ha ammesso di aver messo insieme le storie e le confidenze dei suoi inquilini (perché lui fa il portiere) ed è questo che gli permette di essere così vario. Mika lo ha preparato spingendo sul fatto che lui basta e che deve liberarsi del superfluo, lui ha il permesso di essere se stesso e di non vergognarsi di niente. Anche Vergo è d’accordo e ha deciso di essere trasparente e concedersi e il primo live è stato un successo. Hell Raton è felice per il suo arrivo ai live e anche del fatto che lui non ha rovinato il suo reggaeton e, anzi, l’ha trovato cresciuto. Manuel Agnelli si è detto imbarazzato però colpito dalla sua musica anche se odia questo genere, ha un’energia pazzesca perché riesce ad essere emozionante e speciale ma è pronto a seguirlo nel suo percorso per vedere cosa farà fuori dalla sua zona comfort. Emma Marrone si è complimentata con lui al grido di ‘bomba’.



