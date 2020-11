Vergo/ Piange a X Factor 2020 cantando La Cura, si salverà nel terzo live?

Vergo piange a X Factor 2020 cantando La Cura

Vergo è ancora in pista ad X Factor 2020 e dopo il successo delle prime due puntate dei live, si prepara a salire sul palco ancora una volta portando il brano dal titolo ‘La Cura’ di Franco Battiato. Mika ha lavorato molto con il suo pupillo in settimana per questa esibizione e la prima cosa che gli ha chiesto è stata quella di cantare la canzone in versione minimal liberandosi di tutto e facendola a cappella. I brividi di sono sentiti sin da subito e mentre il giudice festeggiava per questo risultato, lui si è sciolto in lacrime. La canzone è davvero potente ed è legata ai suoi affetti più cari e quindi questo fa riaffiorare alla mente emozioni e persone che purtroppo non ci sono più. Mika è convinto che questa possa essere l’occasione giusta per spogliarsi di tutto quello che lo circonda per essere semplicemente Vergo senza più paura delle sue emozioni, sarà davvero così che apparirà ai giudici sul palco?

La sua versione di Ritorno da Te conquista Manuel Agnelli

La scorsa settimana sul palco del live di X Factor 2020, Vergo ha portato la sua versione di ‘Ritorno da te’ di Laura Pausini lasciando senza parole gli altri giudici del programma. Il primo a dire la sua è stato Hell Raton convinto che Vergo conosca i suoi limiti e i suoi ostacoli e che sia pronto a tirarli via e questo solo perché sia lui che Mika hanno le palle di farlo. Manuel Agnelli conferma il discorso sui limiti che, a suo dire, sono diventati il suo punto di forza e in lui adesso vede una persona che ‘cerca di fare con capacità qualcosa che gli da qualcosa anche nella vita’. Emma Marrone ha trovato ottima la sua performance perché il suo talento gli ha permesso di non superare il limite tra una buona esibizione e l’effetto karaoke. Chiude il giro al tavolo dei giudizi proprio Mika che lo ringrazia di aver trasmesso emozione.



