Vergo/ Torna nella sua zona comfort con Bomba, paura dell’eliminazione?

Bomba e Oro/Pienso en tu Mirà/ Malamente per evitare l’eliminazione nella doppia manche di X Factor 2020

Chi fermerà Vergo questa sera a X Factor 2020? Sulla carta quello che ci vuole offrire il giovane concorrente di Mika è proprio uno spettacolo nello spettacolo permettendogli di tornare alle origini e spazzare via questo alone un po’ grigio che gli è calato sopra da quando si è messo in gioco con “altro da lui”. Il cantante degli Over dovrà affrontare una doppia manche mortale che manderà a casa ben due di loro in vista della caldissima fase finale delle prossime settimane e per farlo il suo coach ha deciso di mandarlo in trincea con il suo inedito e cavallo di battaglia, Bomba (che ha già scalato le classifiche), e, subito dopo, nella seconda manche, affronterà un mix di Oro/Pienso en tu Mirà/ Malamente di Mango e Rosalia. Il medley lo riporterà alle origini e convincerà i giudici dopo gli ultimi giudizi un po’ freddi?

Vergo criticato da Manuel Agnelli: “Sei bravo, ma qual è la tua strada?”

La settimana scorsa Vergo a X Factor 2020 si è messo un po’ a nudo con La Cura di Franco Battiato che ha un po’ “ritoccato” con il suo autotune facendo infuriare il pubblico a casa ma anche qualche giudice presente al tavolo. Il primo a dirsi contento di questa ‘mission’ è stato Hell Raton che ha ringraziato il collega per la scelta e poi a Vergo ha confermato il fatto che la sua crescita si vede e non ha molto da dire su di lui. Sempre critico Manuel Agnelli che subito rilancia: “Non ho visto aggiungere delle cose particolari a questa cover, ma sono entusiasta che si portano pezzi di questo tipo, con questo tipo di rispetto, dal punto di vista musicale” ma poi arriva la critica: “Chi sei tu davvero? Cosa vuoi fare e dove vuoi andare?”. Forse sarà proprio la risposta a questa domanda quella che arriverà questa sera sul palco di X Factor 2020.



