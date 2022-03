Verissimo anticipazioni 12 marzo 2022/ Ospiti: Tommaso Stanzani, le sorelle Valli e…

Verissimo, anticipazioni puntata sabato 12 marzo 2022

Il weekend segna come da tradizione il ritorno in tv di Silvia Toffanin con Verissimo. La conduttrice, che nei giorni scorsi ha accettato la proposta avanzata dalla rete di continuare anche con l’appuntamento domenicale, torna nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 marzo 2022, con una puntata ricchissima di ospiti e storie da raccontare. L’obiettivo del rotocalco di Canale 5 è quello di portare ai telespettatori un’ondata di spensieratezza ma anche emozioni grazie alle storie dei numerosi ospiti che si avvicenderanno.

Tra i protagonisti della puntata del sabato di Verissimo, in onda alle ore 16.30, un gradito ritorno, quello di Tommaso Stanzani, ballerino della passata edizione del talent show Amici e fidanzato di Tommaso Zorzi. Stanzani non sarà da solo ma sarà accompagnato da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi. Una coppia inedita che potrebbe riservare grandi ed assolutamente imperdibili sorprese.

Tutti gli ospiti di Verissimo: dalle sorelle Valli a Valeria Fabrizi

Tre sorelle ed ex volti di Uomini e Donne si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo di sabato 12 marzo. Loro sono Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli le quali ripercorreranno la loro vita privata e professionale, essendo tutte e tre influencer. Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per la musica con Francesca Michielin che oltre a raccontarsi tra nuovi progetti professionali e vita privata, coglierà anche l’occasione per festeggiare i suoi primi dieci anni di straordinaria carriera.

Silvia Toffanin nel corso del nuovo appuntamento della sua trasmissione storica, incontrerà questo pomeriggio anche la giornalista Rula Jebreal con la quale probabilmente saranno affrontate anche tematiche molto delicate. E poi ancora un grande nome del calcio, Walter Zenga, considerato uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi. Infine, un grande nome dello spettacolo nostrano, Valeria Fabrizi, ripercorrerà le tappe più importanti della sua straordinaria vita artistica e umana.



