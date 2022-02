Verissimo anticipazioni 20 febbraio/ Ospiti: Belen Rodriguez, Emma, Sonia Bruganelli…

Verissimo, anticipazioni puntata 20 febbraio e ospiti

Verissimo torna oggi, domenica 20 febbraio 2022, con una nuova puntata in onda alle ore 16:30 su Canale 5. Subito dopo Amici di Maria De Filippi, ci sarà il secondo appuntamento del weekend col programma di Silvia Toffanin con nuovi ospiti. Le anticipazioni annunciano il ritorno di Emma Marrone, reduce dal Festival di Sanremo 2022. La cantante racconterà, quindi, le emozioni vissute durante la kermesse dove ha partecipato con al canzone “Ogni volta è così“, con cui si è classificata al sesto posto.

Strani intrecci oggi a Verissimo, perché tra gli ospiti c’è anche Belen Rodriguez, che è stata sposata con un ex di Emma, Stefano De Martino. La showgirl argentina è recentemente tornata in tv come conduttrice de Le Iene, realizzando uno dei suoi sogni nel cassetto. Ma il suo debutto al fianco di Teo Mammuccari, che invece è stato ospite ieri di Verissimo, è stato caratterizzato anche da alcune polemiche.

Ospiti Verissimo: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

A proposito di nuove conduzioni, a Verissimo nella puntata di oggi ci sarà anche Ezio Greggio, direttamente dal banco di Striscia La Notizia. Quindi, lo vedremo insieme a Silvia Toffanin in attesa poi di vederli fianco a fianco dietro il bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, dunque, all’orizzonte una nuova esperienza al fianco del conduttore più longevo di Striscia la Notizia. Tra gli ospiti di Verissimo anche Fiordaliso, che regalerà un’intervista emozionante con il suo amato papà.

Le anticipazioni confermano un doppio ritorno per la puntata di oggi di Verissimo, quello delle opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che sui social si sono già punzecchiate in vista della puntata odierna. «Voglio vedere se mi farà un regalo!!!», ha scritto su Instagram la moglie di Paolo Bonolis ricordando che compie 48 anni. Non è tardata ad arrivare la replica di Adriana Volpe: «Io voglio vedere se tu mi inviterai al tuo compleanno».



