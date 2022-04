Verissimo/ Anticipazioni 23 aprile 2022: ospiti Carolina Marconi, Carola Puddu, Floriana Secondi

Anticipazioni Verissimo 23 marzo 2022

Nuovo weekend, nuove puntate di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda come di consueto sabato 23 aprile e domenica 24 aprile 2022 a partire dalle 16:30, in diretta su Canale 5, come sempre con tanti ospiti che faranno il loro ingresso all’interno del programma per parlare della loro vita. Il primo ospite delle due puntate sarà Leonardo Pieraccioni per presentare il film in uscita al cinema intitolato “Il sesso degli angeli” in cui l’attore e regista toscano interpreterà i panni di Don Simone.

Non solo il mondo del cinema, tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin, come di consueto ci saranno gli eliminati dai reality della rete, tra cui anche la ballerina Carola Puddu, la giovane ballerina eliminata da amici la cui eliminazione ha destato molte proteste e continua a farlo tutt’ora, ad una settimana dalla sua uscita dal reality.

Ospiti Verissimo: Carolina Marconi porta avanti la sua battaglia

Questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ci sarà anche Carolina Marconi che durante la sua ultima visita nello show di Canale 5 aveva raccontato alla conduttrice la sua battaglia contro il cancro e questo pomeriggio racconterà la sua battaglia per l’adozione di un figlio a seguito del suo sfogo sui social media.

Attraverso i suoi profili Carolina Marconi aveva raccontato a tutti i suoi follower le difficoltà riscontrate nell’adottare un bambino perchè: “Non idonea a intraprendere un’adozione perchè ho avuto un tumore anche se sono guarita”. In studio ci sarà anche l’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi Floriana Secondi che racconterà la sua breve ma intensa avventura da naufraga in Honduras.

