Verissimo anticipazioni 26 febbraio/ Ospiti: Robert Pattinson, Ana Mena, Cucinotta e…

Verissimo, anticipazioni puntata 26 febbraio e ospiti

Sarà una puntata imperdibile quella in compagnia di Verissimo, nel primo appuntamento del week end in programma per oggi, sabato 26 febbraio 2022. Silvia Toffanin, reduce dalla conduzione inedite a Striscia la Notizia, farà ritorno nella sua postazione tradizionale, quello he la vede seduta nello studio della sua storica trasmissione in onda su Canale 5 a partire come sempre dalle ore 16.30. Un lungo pomeriggio in compagnia di ospiti di primo livello e, per la prima volta, di una star internazionale che ha deciso di raccontarsi al cospetto della padrona di casa. Stiamo parlando del divo del cinema Robert Pattinson, il nuovo “Batman”, il quale indosserà i panni del Cavaliere Oscuro, al cinema dal prossimo 4 marzo.

Non si tratta in realtà della primissima volta in cui un personaggio internazionale sia ospite del salotto di Silvia Toffanin, ma potrebbe rappresentare un primato il fatto che si parli nel talk di Canale 5, di cinema internazionale coinvolgendo come in questo caso un vero e proprio divo di Hollywood.

Ospiti Verissimo: anche Maria Grazia Cucinotta e Ana Mena

La lista degli ospiti della puntata del sabato di Verissimo è appena all’inizio. Silvia Toffanin accoglierà questo pomeriggio anche Maria Grazia Cucinotta. La celebre attrice nostrana si racconterà spaziando tra vita privata e carriera. Donna di grande fascino e talento, avrà modo di ripercorrere le tappe salienti del suo percorso artistico ed umano.

Nel corso della trasmissione condotta dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi ci sarà spazio anche per la musica ed in particolare per la giovane artista spagnola Ana Mena, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo e dalle frecciatine neanche poi tanto velate di Francesco Monte. Avrà modo di replicare nel corso della sua ospitata? Ed ancora, tra gli altri protagonisti anche Gianni Oddera, che parlerà della mototerapia e Beppe Signori che ripercorrerà la sua carriera di calciatore e la sua sfera privata. Infine, per l’angolo dedicato ai protagonisti di C’è posta per te, Giovanna e Roberta sveleranno cosa è successo dopo la trasmissione di Maria De Filippi.

