Verissimo anticipazioni 27 febbraio 2022/ Ospiti: Kabir Bedi, Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Verissimo anticipazioni e ospiti domenica 27 febbraio 2022

Domenica 27 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento del weekend con Verissimo guidato come sempre da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 a partire dalle 16:30. Occhi puntatati sulla prima grande intervista di coppia per Fabio Fognini e Flavia Pennetta, due grandi star del tennis italiano.

All’interno del salotto di Silvia Toffanin interverrà anche Kabir Bedi che porterà nel salotto della presentatrice la sua esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Kabir non sarà l’unico ospite proveniente dal reality.

In studio a Verissimo da Silvia Toffanin ci saranno anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da poco diventati genitori per la prima volta e con loro Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro da poco diventata nonna. La coppia aveva partecipato come ospite al reality da poco per ritornare nel giardino, il luogo dove si sono dati il primo bacio.

Non mancheranno all’interno del talk show anche ospiti provenienti dal mondo della musica e del cinema con le voci potenti e uniche di Rita Pavone e Fausto Leali e l’attrice Giusy Buscemi. La seconda puntata di Verissimo sarà visibile in streaming sul sito di Mediaset Play.

