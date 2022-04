Verissimo, anticipazioni 30 aprile 2022/ Ospiti: Clizia e Paolo, Carmen Russo e…

Verissimo, anticipazioni della nuova puntata di oggi 30 aprile 2022

Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile 2022, nuovo appuntamento all’insegna di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. saranno numerosi gli ospiti che si alterneranno nel salotto della conduttrice, di recente nuovamente al centro del gossip sul suo presunto imminente matrimonio con il compagno Pier Silvio Berlusconi. Ma chi saranno i volti noti che interverranno nel corso della puntata odierna? Questo sabato si prepara a fare ritorno nello studio di Verissimo una coppia amatissima dal pubblico di spettatori. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che interverranno insieme alla mamma di quest’ultimo, Eleonora Giorgi.

Per la coppia formata dagli innamoratissimi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conosciutasi nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, si tratterà della loro prima ospitata in compagnia del piccolo Gabriele, il figlio nato di recente. Per Clizia si tratta del secondogenito mentre Paolo vive per la prima volta le gioie della paternità. Con loro non poteva non esserci la neo nonna Eleonora Giorgi!

Tutti gli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo

Nel corso della nuova puntata all’insegna di Verissimo di oggi 30 aprile, le anticipazioni annunciano anche la presenza di numerosi rappresentanti della musica. A tal proposito ci sarà Red Canzian, storico membro dei Pooh e di recente colpito da un grave problema di salute. Fortunatamente per lui, però, le cose starebbero andando decisamente meglio e sarà lo stesso Red a parlarne al pubblico di Silvia Toffanin e di Canale 5. A proposito di musica, ospite anche la giovane cantante Emma Muscat, ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi e che presto rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022.

Ad intervenire nello studio di Verissimo ci sarà anche la ballerina ed ex gieffina Carmen Russo ma non sarà da sola. Ad accompagnarla, la piccola figlia Maria. Tra gli altri ospiti anche Angela Melillo e poi ancora Clayton Norcross, l’indimenticabile attore di Beautiful che ha indossato i panni di Thorne. Ricordiamo che nel corso della puntata di domenica andrà in onda la versione di Verissimo – Le storie con le interviste più emozionanti realizzate nel corso della stagione del programma dalla padrona di casa Silvia Toffanin.











