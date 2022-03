Verissimo anticipazioni 5 marzo 2022/ Ospiti: Anna Safroncik, Andrea Delogu e…

Verissimo anticipazioni, ospiti di oggi 5 marzo 2022

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo a partire dalle 16:30 su Canale 5, come sempre, condotto da Silvia Toffanin. Durante la puntata di oggi, sabato 5 marzo 2022, come confermato dalle anticipazioni, ci saranno come sempre tanti ospiti che si racconteranno alla conduttrice, alcuni anche per la prima volta in assoluto.

Lo scrittore Massimo Gramellini farà per la prima volta in assoluto la sua apparizione all’interno dello show di Silvia Toffanin. Anche Dharma Mangia Woods si racconterà alla conduttrice parlando soprattutto della sua esperienza lavorativa “Più forti del destino” che tra qualche giorno approderà sul piccolo schermo.

Ospiti Verissimo: Anna Safronick e Andrea Delogu

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ci saranno anche Bruno e Ludovico che racconteranno le loro sensazioni dopo essersi ritrovati a distanza di molti anni grazie a C’è Posta per te. Giulia Bevilacqua, tra qualche giorno nelle sale cinematografiche con il film “C’era una volta il crimine”, racconterà la sua esperienza da mamma e moglie oltre che la sua grande carriera televisiva e cinematografica.

Un’altra ospite di Verissimo sarà Andrea Delogu, la conduttrice si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin parlando anche della sua separazione da Francesco Montanari. Non mancherà uno sguardo alla guerra tra Russia e Ucraina con le testimonianze di Anna Safroncik, la famosa attrice di origini ucraine che da poco è riuscita a riabbracciare i suoi genitori in fuga da Kiev, svelerà da vicino le barbarie della guerra di questi ultimi 10 giorni. Sarà possibile vedere la puntata di oggi 5 marzo 2022 di Verissimo anche in streaming sul sito di Mediasetplay.

