Verissimo anticipazioni 6 marzo 2022/ L’esperienza di Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Come ogni domenica il 6 marzo 2022 andrà in onda la seconda puntata del weekend di Verissimo come sempre a partire dalle 16:30 su Canale 5, condotto, come sempre, da Silvia Toffanin. All’interno di questa puntata dello show Mediaset ci sarà spazio per il Grande Fratello Vip con i nuovi eliminati Nathaly Caldonazzo che racconterà la sua esperienza all’interno del reality e la sua esperienza molto difficile con gli altri concorrenti.

Ospiti da Silvia Toffanin anche Laura Chiatti, protagonista della serie “Più forti del destino” che andrà in onda a partire da mercoledì 9 marzo 2022. A verissimo anche Barbara D’urso che il 15 marzo 2022 debutterà con un nuovo programma televisivo: La pupa e il secchione, di cui ha già annunciato parte del cast.

Verissimo Anticipazioni domenica 6 marzo 2022: La comicità di Enrico Brignano

Nella puntata di quest’oggi, domenica 6 marzo 2022, di Verissimo anche Gerry Scotti racconterà la sua prossima avventura televisiva con Lo show dei record in onda in prima serata su Canale 5. Il conduttore ha già ammesso delle difficoltà nella preparazione del nuovo show anche per via dei permessi legati al Covid e ai permessi per eseguire ogni tipo di esibizione in sicurezza.

Spazio anche alla comicità con l’intervento di Enrico Brignano che porterà la sua simpatia all’interno del salotto di Silvia Toffanin. Anche la puntata di domenica 6 marzo 2022, come quella di sabato 5 marzo, è disponibile in diretta tv su Canale 5, in streaming e in on demand sul sito di Mediasetplay.

