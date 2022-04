Verissimo, anticipazioni domenica 10 aprile/ Ospiti: Al Bano e Stefano De Martino

Verissimo, la nuova puntata di oggi 10 aprile

Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile 2022, torna l’appuntamento con il rotocalco Verissimo, in onda su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta a tenerci compagnia con una nuova ricca puntata del suo talk show, in onda a partire dalle ore 16.30. Si tratta della seconda puntata della settimana che va così a chiudere gli appuntamenti del weekend in compagnia della conduttrice e dei suoi numerosi ospiti. Chi ci farà compagnia nella puntata odierna?

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi 10 aprile all’insegna di Verissimo, saranno protagonisti, per la prima volta insieme, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ed il compagno, nonché allenatore Matteo Giunta. La coppia, dopo aver ufficializzato il suo amore tenuto più o meno nell’ombra per oltre tre anni – sebbene sia stato per molto il “segreto di Pulcinella” – adesso è pronta a compiere il grande passo. Proprio a Verissimo i due fidanzati hanno annunciato quando e dove pronunceranno il fatidico “sì”, convolando a nozze.

Da Roberto Bolle ad Al Bano: tutti gli ospiti di Verissimo

L’appuntamento domenicale all’insegna di Verissimo si rivelerà anche oggi 10 aprile ricco e variegato sul piano degli ospiti. Ad alternarsi nel salotto di Silvia Toffanin saranno numerosi artisti tra cui l’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle. Il celebre ballerino ripercorrerà le tappe salienti della sua vita professionale mentre il privato, quasi certamente continuerà a restare tale.

Nel corso della puntata di oggi all’insegna del talk show del pomeriggio di Canale 5, ritroveremo uno dei nomi più celebri del panorama musicale italiano: Al Bano Carrisi. Si racconterà al cospetto di una curiosa e sempre sensibile Silvia Toffanin anche l’ex ballerino ed oggi conduttore Stefano De Martino, attuale giudice del serale di Amici 21. Stefano ultimamente è tornato al centro del gossip per via del suo presunto (mai ufficializzato) ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. I due sarebbero tornati ad essere una famiglia a tutti gli effetti. Ed ancora, Anna Safroncik con il padre Eugenio si racconteranno nello studio della trasmissione, dopo la fuga dell’uomo da Kiev, la città che da settimane è messa in ginocchio dalla guerra russa.

