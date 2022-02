Verissimo, anticipazioni domenica 13 febbraio/ Michelle Hunziker e Carolyn Smith

Verissimo, anticipazioni domenica 13 febbraio: gli ospiti della puntata

Domenica 13 febbraio 2022 a partire dalle 16.30 è in programma il consueto appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5 e in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity: le anticipazioni svelano quali saranno gli ospiti di questa puntata.

Direttamente dal Festival di Sanremo 2022, arriveranno nel salotto di Mediaset la co-conduttrice Dusilla Foer, prima al centro della polemica e poi acclamata sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse ligure per il suo talento e la sua eleganza, oltre che per la sua simpatia, e la cantante Iva Zanicchi, con cui ha avuto un divertente siparietto proprio nel corso dell’esibizione. Le due hanno rivelato proprio in occasione della competizione canora di conoscersi da tempo e di essere amiche.

Verissimo: gli ospiti Carolyn Smith, Michelle Hunziker

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda domenica 13 febbraio 2022, in base alle anticipazioni, ci sarà anche Michelle Hunziker. La conduttrice parlerà della sua carriera, in particolare del suo primo one woman show Michelle Impossible in partenza la prossima settimana su Canale 5, e si racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin tra vita professionale e privata. Di recente è balzata agli onori della cronaca rosa per l’annuncio del divorzio con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due figlie Sole e Celeste.

Infine, nel salotto di Mediaset, verrà accolta anche Carolyn Smith, membra della giuria di Ballando con le Stelle, che ha una vita ricca di emozioni da raccontare. Da tempo, infatti, lotta contro un tumore, ma non ha mai smesso di sorridere. La coreografa ha rivelato di essere stata costretta a interrompere temporaneamente le cure per un problema di salute. “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”, ha detto.



