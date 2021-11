Verissimo, anticipazioni e diretta 20 novembre/ Confessione shock per Valeria Marini

Questo pomeriggio andrà in onda la prima puntata dell’ormai consueto doppio appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16:30 su Canale 5. Anche per questa puntata sarà ricca di ospiti e di rivelazioni. La puntata si aprirà con Nicola Pisu eliminato la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 che spiegherà le emozioni vissute all’interno delle mura di cinecittà e, sicuramente, della sua storia con Miriana Trevisan all’interno della casa ma non solo, sul profilo Instagram del programma si legge come Nicola si lascerà anche andare a confessioni di gioventù come l’essere stato vittima di bullismo durante gli anni del liceo.

Un altro grande ospite di questa puntata di Verissimo sarà Massimo Ranieri che racconterà la sua vita come mai prima d’ora regalando al pubblico dei momenti emozionanti in cui parlerà della sua carriera, della sua vita privata e dei molti progetti che lo attendono d’ora in avanti.

A Verissimo questo pomeriggio ci sarà anche un volto molto noto a tutti gli spettatori dello show: Valeria Marini, che racconterà di un momento difficile della sua vita in cui la sua salute è stata messa al repentaglio: “Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro”, una confessione drammatica che la showgirl spiegherà in diretta a Silvia Toffanin.

La puntata di questo pomeriggio sarà la prima delle due puntate del fine settimana, durante la puntata che andrà in onda domenica 21 novembre invece altri ospiti si alterneranno all’interno degli studi di Cologno Monzese come Amanda Lear e Teo Teocoli.

