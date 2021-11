Verissimo, anticipazioni e diretta 21 novembre/ Amanda Lear la sua su Miguel Bose?

Andrà in onda questo pomeriggio il secondo appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30 su Canale 5 in cui si alterneranno diversi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nella puntata andata in onda ieri Nicola Pisu, Massimo Ranieri e Valeria Marini hanno raccontato a Silvia Toffanin e a tutti gli spettatori del programma le esperienze della loro vita che li hanno segnati, come la delicata operazione a cui si è dovuta sottoporre la showgirl che rischiava di perdere l’uso di un occhio.

GIANLUIGI MARTINO, EX FIDANZATO VALERIA MARINI/ Lei: "Oggi sono single e in ripresa"

A Verissimo Amanda Lear risponderà alle parole di Miguel Bosè?

Durante la puntata di questo pomeriggio di Verissimo gli spettatori potranno assistere ai racconti di Teo Teocoli ritornato in televisione con Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in onda su Canale 5 ogni giovedì per tre serate in cui verranno proposti al pubblico alcuni volti molto noti del programma e giovanti talenti che si esibiscono per la prima volta all’interno del programma.

VALERIA MARINI "OPERATA D'URGENZA ALL'OCCHIO"/ "Ho rischiato di perderlo"

Ad allietare il pomeriggio di tutti gli spettatori anche Amanda Lear, la camaleontica cantante che racconterà alcuni episodi della sua vita e sicuramente dirà la sua opinione su quanto affermato a Miguel Bosè alla giornalista Nuria Roca che ha affermato di aver perso la verginità a 17 anni proprio con la cantante che questo pomeriggio parlerà ai microfoni di Silvia Toffanin. Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena e confessioni piccanti a Verissimo in onda su Canale 5 e sul sito Mediaset Play a partire dalle 16:30.

LEGGI ANCHE:

GIANNA GHIOZZI E FEDERICA, EX E MOGLIE GENE GNOCCHI/ "Cinque figli fantastici e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA