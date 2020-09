Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 12 Settembre: Lapo Elkann, Chiambretti e Gregoraci

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA VERISSIMO 2020

Sabato 12 settembre, alle 16, subito dopo la nuova puntata della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, riparte uno dei programmi più amati dal pubblico. In onda dal 1996, oggi comincia la nuova edizione di Verissimo. Al timone dello storico programma Mediaset, ci sarà ancora Silvia Toffanin, conduttrice ufficiale dal 2006. In uno studio totalmente rinnovato per garantire il rispetto delle norme anti Covid, la Toffanin condurrà la prima puntata della nuova stagione di Verissimo ricca di ospiti. Uno dei nomi più attesi è sicuramente quello di Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli si racconterà per la prima volta nello studio di Verissimo lasciandosi andare a dichiarazioni inedite sulla sua vita privata. Un’intervista intensa e toccante che apre così in grande stile la nuova stagione del programma della Toffanin.

GLI OSPITI VERISSIMO

Non solo Lapo Elkann. Nel salotto di Verissimo, in questa prima puntata, si racconteranno i grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. Spazio a Piero Chiambretti che svelerà i dettagli di uno dei periodi più difficili della sua vita: quello che ha dovuto affrontare per la morte della mamma. A pochi giorni dal parto, poi, si racconterà Giorgia Palmas, al non mede di gravidanza e in attesa della sua seconda figlia, la prima dall’attuale compagno Filippo Magni. E ancora Alessia Marcuzzi che, mercoledì 16 settembre, debutterà su canale 5 con la nuova edizione di Temptation Island. E ancora, nel salotto di Verissimo, arriverà anche Alfonso Signorini, alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip 5 che condurrà con la complicità degli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, infine, svelerà tutte le sue emozioni, una delle concorrenti più attese ovvero Elisabetta Gregoraci.



