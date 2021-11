Verissimo anticipazioni e ospiti 14 novembre/ L’Incontrada e Bisio pronti per Zelig

Anticipazioni Verissimo 14 novembre 2021

Va in onda questo pomeriggio il secondo appuntamento settimanale con Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 a partire dalle 16:30. Gli ospiti della puntata saranno Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Rita Dalla Chiesa.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio saranno a partire dal 18 novembre nuovamente in televisione alla conduzione di Zelig e questo pomeriggio racconteranno a Silvia Toffanin della loro esperienza alla conduzione dello show e anche della confessione di Vanessa Incontrada che, secondo alcune dichiarazioni riportate dal settimanale DiPiù Tv, ha dichiarato di come Claudio Bisio sia stato il suo primo amore artistico.

A Verissimo Alessandra Amoroso presenterà a tutti il suo nuovo singolo

Ospite questo pomeriggio anche Patty Pravo, come Loredana Bertè nel primo appuntamento del weekend, parlerà nello studio di Verissimo della sua lunga carriera e di cosa si aspetta dal futuro. Ospite anche Rita Dalla Chiesa, sempre pronta a rispondere alle curiosità della presentatrice per far conoscere al pubblico tutti gli aspetti del suo carattere.

