Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 14 settembre: Antonella Clerici, Giulia De Lellis e…

Sabato 14 settembre, alle 16, su canale 5, torna l’appuntamento settimanale con Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Mediaset che, da anni, incolla davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Campione d’ascolti nella scorsa stagione, Verissimo promette grandi emozioni anche con le nuove puntate. Padrona di casa sarà, ancora una volta, Silvia Toffanin che conduce la trasmissione dal 23 settembre 2006. Ormai perfettamente calata nel proprio ruolo, Silvia Toffanin riesce a mettere a proprio agio tutti gli ospiti che accettano di raccontarsi a cuore aperto. Per la prima puntata della nuova stagione, sono davvero tanti i personaggi famosi che, ai microfoni di Silvia Toffanin racconteranno la propria vita privata, ma anche le nuove scommesse professionali, ma chi sono gli ospiti di oggi? Andiamo a scoprirlo insieme.

VERISSIMO: GIULIA DE LELLIS E ANTONELLA CLERICI

Giulia De Lellis e Antonella Clerici sono due delle ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi tra le influencer più seguite sui social, raconterà la sua storia d’amore con Andrea Damante la cui fine ha ispirato il libro “Le corna stanno bene su tutto“. La De Lellis, però, confesserà anche i segreti dell’amore che vive attualmente con Andrea Iannone. Molta attesa, inoltre, per l’intervista di Antonella Clerici che, dopo essere stata una delle conduttrici di maggior successo della Rai per anni, in questa stagione televisiva, è rimasta fuori dai palinsesti. La Clerici, amatissima dal pubblico, racconterà cosù la sua delusione emozionando il pubblico con il racconto della sua vita privata che, oggi, si svolge in provincia dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

VERISSIMO: ILARY BLASI E LA BATTAGLIA DI MIHAJLOVIC

Nel proprio salotto, Silvia Toffain ospiterà anche una sua grande amica come Ilary Blasi che tornerà presto in tv con Alvin con cui condurrà Eurogames. Spazio, poi, alla battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia che sarà raccontata dalle figlie Viktoria e Virginia. E ancora, un attore, un padre e un compagno innamorato come Enrico Brignano. Infine, spazio ai coach di Amici Celebrities ovvero Alberto Urso e Giordana Angi che, dopo essere stati i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, tornano nella scuola più famosa d’Italia per guidare gli allievi vip.



