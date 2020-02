VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 15 febbraio: da Emma a Nigiotti fino a Rita Pavone

Sabato 15 febbraio, alle 16 su canale 5, subito dopo l’appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti per la nuova puntata dello show del sabato pomeriggio più amato dal pubblico italiano. Dopo aver raccontato il ritorno della malattia e la voglia di reagire che traspare dalle canzoni di “Fortuna”, il suo ultimo album, ai microfoni di Silvia Toffanin, torna a raccontarsi Emma Marrone, reduce dal Festival di Sanremo 2020 a cui ha partecipato come ospite d’onore. Stavolta, però, l’artista salentina, si racconta in una veste tutta nuova quella di attrice. Protagonista dell’ultimo film di Gabriele Muccino insieme a Claudio Santamqria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, Emma Marrone racconterà i suoi “anni più belli”.

VERISSIMO, OSPITI 15 FEBBRAIO: SILVIA PROVVEDI ED ENRICO NIGIOTTI

Nella vita di Silvia Provvedi, in poco più di un anno, sono cambiate tante cose. Dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, pochi mesi dopo la fine della sua storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi ha ritrovato l’amore con Giorgio De Stefano, l’uomo che era nel suo cuore sin dalla sua avventura nella casa più spiata d’Italia, ma la cui identità è venuta fuori solo dopo diversi mesi. La loro storia non solo procede a gonfie vele, ma sta per essere coronata dalla nascita di un figlio. Raggiante, innamorata e felice, Silvia Provvedi racconterà la sua nuova vita. Reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Baciami adesso”, nel salotto di Verissimo arriverà per la prima volta Enrico Nigiotti che, oltre a svelare i suoi progetti futuri legati all’album Nigio, pubblicato venerdì 14 febbraio, anche alcuni dettagli della sua vita privata.

RITA PAVONE, GABRIELE MUCCINO E BARBARA ALBERTI

Direttamente dal Teatro Ariston di Sanremo, poi, arriverà anche Rita Pavone. La cantante italiana che ha partecipato alla settantesima edizione del Festival con il brano “Niente (Resilienza ’74)”, scritto da suo figlio, racconterà le emozioni provate tornando sul palco più importante della musica italiana e svelando i suoi progetti futuri. Grintosa e con tanta voglia di cantare, Rita Pavone regalerà anche dei momenti musicali. E ancora Nicola Savino, reduce da L’AltroFestival, Gabriele Muccino, regista del film “Gli anni più belli” e, infine, Barbara Alberti, l’irriverente scrittrice che ha lasciato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 2020 non sopportando più la reclusione.



