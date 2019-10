Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre: Bonolis-Bruganelli, Mahmood e Zanicchi

Sabato 19 ottobre, alle 16, canale 5 trasmette la sesta puntata di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Mediaset che, da anni, fa compagnia agli italiani. Nelle vesti di padrona di casa ci sarà Silvia Toffanin, sempre più a suo agio al timone della trasmissione Mediaset che, la settimana scorsa, ha incollato davanti ai teleschermi 2.244.000 spettatori con il 20.9% di share e Verissimo – Giri di Valzer a 2.090.000 spettatori con il 18.6%. Anche nella puntata odierna, ci saranno tanti ospiti che si racconteranno tra vita privata e professionale. Come nelle precedenti puntate di questa stagione, anche oggi tornerà l’intervista di coppia. Dopo quella di Federica Nargi e Alessandro Matri e quella di Christian Vieri e Costanza Caracciolo, protagonisti dell’intervista di coppia saranno Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli.

VERISSIMO: TUTTI GLI OSPITI DEL 19 OTTOBRE

Per la prima volta, Paolo Bonolis, nello studio di Verissimo, pochi giorni dopo il matrimonio del figlio Stefano, racconterà tutta la sua vita. Oltre ai grandi successi professionali, il conduttore parlerà anche della sua grande famiglia e con lui ci sarà la sua bellissima moglie Sonia Bruganelli. Spazio, poi, ad uno dei cantanti più amati dai giovani. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, la carriera di Mahmood ha spiccato il volo ed oggi l’artista svelerà cos’è cambiato nella sua vita dopo il grande successo. E ancora Iva Zanicchi che, con la sua simpatia ed ironia, svelerà nuovi dettagli della sua straordinaria carriera. Infine, nello studio di Verissimo arriverà la figlia di Gianni Morandi nella fiction “L’isola di Pietro” ovvero Chiara Baschetti che, dopo aver lavorato per anni nel mondo della moda, ha trovato il proprio campo nella recitazione.

VERISSIMO: UN INEDITO PAOLO BONOLIS

L’intervista più attesa della sesta puntata di Verissimo è quella a Paolo Bonolis. Il conduttore racconterà a Silvia Toffanin il suo rapporto con i figli di cui ha parlato anche nel suo libro Perché parlavo da solo. “Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama. Martina è l’espressione più pura della dedizione e della compulsività creativa, assiste bambini con problematiche e scrive per il teatro. Silvia è luce allo stato puro. È sgusciata fuori dalle difficoltà che la vita le ha riservato fin dalla nascita, curandosi con il divertimento e con il sorriso. Davide ha un’ironia velocissima e un grande talento per lo sport, anche se è pigro quanto me, mentre Adele quando c’è da faticare per un obiettivo, non si tira mai indietro e ha un’intelligenza vivacissima”, racconta Paolo.



