Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 2 maggio: da Alessandra Martines ad Alvaro Morata

Sabato 2 maggio, alle 16 su canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo. Sarà una puntata ricca di sorprese quella che condurrà Silvia Toffanin che, questa settimana, ha ricevuto i videomessaggi di artisti e sportivi che stanno affrontando la quarantena in diverse parti del mondo. Prima di dare voce ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, anche oggi, ci sarà il flashmob #ImagineForVerissimo a cui hanno partecipato già tantissimi artisti. Sono 70, infatti, i vip che hanno scelto di dare il proprio contributo al coro di Verissimo per lanciare un messaggio di speranza ai telespettatori. Oggi, ad unirsi al grande coro della trasmissione di canale 5, saranno: Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena e Francesco Gabbani oltre a Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli, allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

LA QUARANTENA DEI VIP A VERISSIMO

Videomessaggi inediti a Verissimo da parte di artisti e sportivi che, sparsi in diverse zone del mondo, raccontano a Silvia Toffanin la propria quarantena. I telespettatori di canale 5 potranno così ascoltare la voce di Alessandra Martines che svelerà come sta affrontando la pandemia a Parigi. Spazio, poi, al calciatore Alvaro Morata che con la moglie Alice Campello e i figli sta trascorrendo la quarantena a Madrid. E ancora ci saranno anche i videomessaggi di Heather Parisi che vive con la famiglia ad Hong Kong, di Kekko Silvestre, a Milano con la famiglia, e di Benji e Fede direttamente da Modena. Confessioni e progetti per il futuro da parte dei tanti ospiti di Verissimo.

LE STORIE DI VERISSIMO SENZA PAMELA PRATI

Anche nell’appuntamento odierno con la trasmissione condotta da Silvia Toffanin saranno trasmesse nuovamente alcune delle interviste che sono state particolarmente apprezzate dal pubblico. Spazio, dunque, a Mara Venier, Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni. Infine, Barbara Alberti regalerà un suo pensiero, una riflessione, sull’amore in questo periodo. Tra le storie di Verissimo ci sarebbe dovuta essere anche l’intervista di Pamela Prati. Dopo il post con cui la showgirl si è scagliata contro la trasmissione, la produzione di Verissimo ha deciso di fare retromarcia annunciando con un post su Instagram di non voler più trasmettere l’intervista in questione.



