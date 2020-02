Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 22 febbraio: da Levante ad Elettra Lamborghini

Sabato 22 febbraio, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo, lo show in cui personaggi del mondo della televisione, della musica, del cinema e dello sport si raccontano a 360 gradi parlando sia della vita privata che professionale. In onda dal lontano 1996, la trasmissione che la Toffanin conduce dal 2006, continua ad essere il programma più visto del sabato pomeriggio. La scorsa puntata nel corso della quale sono intervenuti anche Enrico Nigiotti e Rita Pavone, ha incollato davanti ai teleschermi 2.590.000 spettatori con il 20.9% di share. Ascolti altissimi per Silvia Toffanin che oggi ospiterà anche l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 2020. Nello studio di Verissimo, infatti, arriverà Serena Enardu che, con la sua storia d’amore con Pago, ha fatto molto discutere. Tornato alla sua vita, Serena racconterà tutta la verità sulla sua esperienza nella Casa svelando anche i progetti di vita con Pago.

LEVANTE, ELETTRA LAMBORGHINI E ALKETA VEJSIU A VERISSIMO

Alcune delle donne protagonista del Festival di Sanremo 2020 saranno le protagoniste della nuova puntata di Verissimo. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin sarà Elettra Lamborghini che con la canzone “Musica e il resto scompare” ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston. L’ereditiera, schietta e sincera come sempre, svelerà così le emozioni provate nel calcare un palco così importante. Spazio poi a Levante che, dopo il gossip sulla sua storia d’amore con Diodato, ormai finita, ha svelato di avere un nuovo fidanzato. E ancora la conduttrice albanese Alketa Vejsiu che, durante la sua partecipazione a Sanremo 2020, ha colpito tutti per la sua conoscenza della lingua italiana e la sua professionalità. Proprio Alketa, su Instagram, ha scritto: “Grazie Silvia Toffanin dell’invito! Sei bravissima, bella, dolce, gentile, sai ascoltare”, ricordando ai fans l’appuntamento odierno per la sua prima intervista su canale 5.

VERISSIMO, OSPITI MASSIMO CIAVARRO E SAMANTHA DE GRENET

Infine, gli ultimi ospiti della nuova puntata di Verissimo, saranno Massimo Ciavarro e Samantha De Grenet. L’attore, reduce dall’incontro con il figlio Paolo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, racconterà le emozioni provate nell’aver riabbracciato il figlio dopo più di un mese confessando anche il proprio pensiero sulla storia d’amore che sta vivendo con Clizia Incorvaia. Infine, Samantha De Grenet si raccnterà a cuore aperto tra lavoro e vita privata parlando dell’amore che nutre per il marito e il figlio e raccontando la battaglia contro dil tumore di cui ha parlato recentemente al settimanale Chi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA