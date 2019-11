Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 23 novembre: Malgioglio, Vittoria Puccini e Grigolo

Sabato 23 novembre, alle 16, subito dopo l’appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. Dopo aver portato incollato davanti ai teleschermi 3.013.000 spettatori con il 23% di share e Verissimo – Giri di Valzer 2.942.000 (20.1%) con la scorsa puntata che ha avuto come ospiti Emma Marrone, Marco Bocci, Francesco Monte e Gerry Scotti, il programma del sabato pomeriggio più amato dagli italiani torna in onda con una puntata assolutamente imperdibile. Saranno tanti, infatti, i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si racconteranno senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, infatti, si racconterà per la prima volta in versione mamma Giusy Ferreri. Diventata ormai la colonna sonora delle estati italiane, la cantante parlerà per la prima volta anche della sua vita privata.

OSPITI VERISSIMO 23 NOVEMBRE

Non solo Giusy Ferreri nella nuova puntata di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, ripercorrerà la propria vita artistica Dario Ballantini che, nel corso degli, ha indossato i panni di personaggi importanti come Donald Trump, Valentino, Gianni Morandi, Valentino Rossi, Vasco Rossi, Papa Francesco, Anna Maria Cancellieri, Luca Cordero di Montezemolo, Roberto Maroni, Michela Vittoria Brambilla, Nanni Moretti, Gino Paoli, Ignazio La Russa, Tony Renis, Matteo Renzi, Angelino Alfano, Margherita Hack, Giulia Bongiorno, Guido Bertolaso, Antonio Fazio, Susanna Camusso, Matteo Salvini e tanti altri dando vita ad imitazioni amatissime. Spazio, poi, al talento di Antonio Albanese e a quello di una mamma e di una grande attrice come Vittoria Puccini.

VERISSIMO: IL RACCONTO DI VITTORIO GRIGOLO E CRISTIANO MALGIOGLIO

Ospiti della nuova puntata di Verissimo, infine, saranno anche Cristiano Malgioglio e Vittorio Grigolo. Il primo racconterà tutta la sua vita tra gioie e dolori mentre il tenore parlerà per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto. Ai microfoni di Silvia Toffanin, secondo le prime anticipazioni diffuse, dirà: “È stato solo un grandissimo malinteso. Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione dell’opera del Faust. Nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco anche il corpo di ballo. Sorridendo ho schiacciato la pancia di spugna di una ballerina (che prima era stata protagonista di una scena in cui cercava di fare toccare la pancia ad un Faust spaventato) e ho sentito un corista che mi diceva ‘Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?’ E io gli ho risposto ‘Ma cosa stai dicendo?’. Tutto questo di fronte a un pubblico! Voglio solo capire il perché di tutto questo. Nella sofferenza si cresce se ci si rialza”. Con Grigolo, in studio, ci sarà anche il suo avvocato.



