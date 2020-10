VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 3 ottobre: da Gabriel Garko ad Elettra Lamborghini

Sabato 3 ottobre, alle 16 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, torna l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin, dopo le prime tre puntate con cui ha regalato interviste toccanti ed esclusive come quelle di Lapo Elkann, Loredana Bertè e Renato Zero, torna con una puntata ricca di ospiti. Nel salotto del programma pomeridiano del sabato di canale 5, arriverà Roberto Giacobbo con il suo toccante intervista. Spazio, poi, ad un grande nome della musica italiana come Orietta Berti che racconterà la sua storia sia privata che professionale nel corso della quale ha raggiunto tantissimi successi.

GABRIEL GARKO L’OSPITE PIU’ ATTESO DEL 3 OTTOBRE

L’ospite che il pubblico di Verissimo attende con ansia è sicuramente Gabriel Garko. L’attore, dopo il coming out fatto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2020 dove ha parlato del “segreto di Pulcinella” si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin a cui svelerà anche il motivo che lo ha spinto a non parlarne per così tanto tempo. Durante l’incontro con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha raccontato di aver ritrovato il bambino che ha nascosto per anni promettendo al pubblico di svelare il motivo per cui ha nascosto quel bambino per così tanto tempo. “Ho ritrovato il bambino che ho in me e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita da ieri fino a oggi. E ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo, che tanti chiamano il segreto di Pulcinella e il problema non è svelare il segreto, ormai lo sanno tutti, ma vorrei svelare perché lo è stato. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà“, ha detto ad Adua Del Vesco. Cosa racconterà, invece, oggi a Silvia Toffanin?

TUTTI GLI ALTRI OSPITI

Nel salotto di Verissimo, poi, arriverà anche la neo sposa Elettra Lamborghini. Sabato 26 settembre, la cantante ha pronunciato il fatidico sì diventando la moglie del dj Afrojack. Il tutto è avvenuto con una cerimonia da favola organizzata sul Lago di Como da Enzo Miccio. Dopo aver pubblicato alcune foto che ritraggono i momenti più belli di quel giorno, ai microfoni di Silvia Toffanin, la Lamborghini ripercorrerà tutte le grandi emozioni del giorno più bello della sua vita. Infine, l’ultimo ospite della puntata odierna di Verissimo sarà uno degli attori italiani più amati, Stefano Accorsi, diventato da poco papà per la quarta volta con la nascita di Alberto, frutto del suo amore con la moglie Bianca Vitali da cui ha avuto anche il figlio Lorenzo che ha 3 anni. Gli altri due figli di Accorsi, Athena e Orlando, sono nati dalla storia con Laetitia Casta.





