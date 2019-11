Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 30 novembre: da Simona Ventura a Benji e Fede

Sabato 30 novembre, alle 16 su canale 5, subito dopo l’appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi, torna in onda Verissimo con una puntata ricchissima di ospiti. Ad aprire le danze sarà una coppia innamoratissima, pronta a convolare a nozze. A raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, saranno Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Oltre a svelare i segreti della loro unione, annunceranno in tv le nozze. Secondo quanto ha svelato in anteprima il settimanale Chi, i testimoni di nozze di Giovanni Terzi dovrebbero essere Niccolò, il primogenito di Simona e l’ex marito della Ventura ovvero Stefano Bettarini con cui la conduttrice è riuscita a ricostruire un rapporto sereno e rispettoso. Innamoratissimi, la Ventura e il giornalista daranno così vita ad un’imperdibile intervista di coppia.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 30 NOVEMBRE

Non solo Simona Ventura e Giovanni Terzi. La puntata di Verissimo in onda oggi acconternterà tutto il pubblico di canale 5. Nel proprio salotto, infatti, Silvia Toffanin ospiterà personaggi importanti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica che piacciono davvero a tutti. Ospite del programma Mediaset sarà Francesco Scianna. L’attore, apprezzatissimo da pubblico e addetti ai lavori, protagonista della fiction di Canale 5 Il processo in cui recita accanto a Vittoria Puccini, si racconterà tra vita privata e professionale. Spazio, poi, ad un attore, regista e produttore affermatissimo come Luca Barbareschi la cui vita privata è ricca di esperienze e aneddoti che vanno raccontati. E ancora Lucrezia Lante Della Rovere e, dal magico mondo di Frozen, Serena Rossi e Serena Autieri che hanno in comune l’esperienza sul set di Un posto al sole.

VERISSIMO: IN STUDIO ANCHE BENJI E FEDE

Torna a Verissimo anche Daniele Bossari. Il conduttore racconterà la sua rinascita. Dopo aver pensato al suicidio che vedeva come l’unica soluzione al suo male di vivere, Bossari ha trovato la forza di reagire, di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita. Fondamentale è stata la presenza della moglie Filippa Lagerback che rappresenta la sua grande forza insieme alla figlia Stella. Infine, nel salotto di Verissimo, ci saranno anche Benji e Fede che, oltre a svelare i nuovi progetti discografici, sveleranno qualche segreto privato. Ci sarà tempo anche per parlare d’amore? Fede è felicemente fidanzato con Paola Dibenedetto mentre Benji con Bella Thorne.



