Verissimo anticipazioni e ospiti 31 ottobre/ Intervista esclusiva a Claudio Baglioni, Rita Pavone e…

Questo pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il talk show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. Durante la puntata saranno tanti gli ospiti che si alterneranno in studio: a partire dalle icone della musica italiana come Claudio Baglioni e Rita Pavone, passando per Michelle Hunziker, in onda proprio questa sera su Canale 5 con All Togheter Now, e Eleonora Pedron con la pubblicazione della sua autobiografia.

Questo pomeriggio Silvia Toffanin si cimenterà con un’intervista esclusiva a Claudio Baglioni in cui il cantautore romano si racconterà a cuore aperto partendo dal successo come artista fino ad arrivare al grande amore che lo lega a suo figlio Giovanni e alla sua compagna Rossella.

Michelle Hunziker a Verissimo per presentare All Together Now

Ospite della seconda puntata del weekend di Verissimo anche Michelle Hunziker, la showgirl molto amata dal pubblico italiano che questa sera sarà alle prese con la conduzione della prima puntata di All Together Now. Durante l’intervista con la conduttrice di Verissimo però non mancheranno sicuramente i temi legati alla sua vita privata.

Un’altra protagonista di All Together Now e ospite nel salotto di Silvia Toffanin sarà Rita Pavone che avrà modo di parlare della sua carriera non solo all’interno del mondo della musica. L’ex Miss Italia Eleonora Pedron racconterà a tutti i telespettatori la sua turbolenta storia privata raccontata all’interno della autobiografia intitolata “L’ho fatto per te” in onore di suo padre.

