Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 5 ottobre: dalla coppia Vieri-Caracciolo ai Modà

Sabato 5 ottobre, alle 16, canale 5 trasmette una nuova puntata di Verissimo, lo show che da anni fa compagnia agli italiani regalando interviste esclusive dei più importanti personaggi del mondo della televisione, del cinema, della musica e dello sport. Quello che andrà in onda oggi sarà un apppuntamento ricco di grandi ospiti. Ai microfoni di Silvia Toffanin, in tutta la sua bellezza, arriverà la top model Bar Refaeli che, già mamma di due bambini, racconterà le emozioni della terza gravidanza. Dopo Liv ed Elle, le bambine avute dal marito Adi Ezra, la top model, alla Toffanin e al pubblico di Verissimo, confida di aspettare un maschietto. «Ma il mio sogno è farne quattro» – ha dichiarato esprimendo, poi, tutto il suo amore al padre dei suoi figli – «Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita, è il miglior compagno che si possa avere».

Dopo quattro anni di silenzio discografico, tornano nel salotto di Verissimo per la prima intervista tv dopo una lunga paura, Kekko Silvestre e i Modà. E sempre in tema di ‘prime volte’, prima intervista televisiva anche per Vittorio Magazzù il giovane attore che si sta facendo conoscere dal pubblico recitando accanto a Giulia Michelini della seconda stagione di ‘Rosy Abate – la serie’ in cui interpreta Leonardo, il figlio della Regina di Palermo. In studio, poi, ci saranno le attrici Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico, tra le protagoniste con Ambra Angiolini del film ‘Brave ragazze’.

Dopo l’intervista di coppia di Federica Nargi e Alessandro Matri, Silvia Toffanin ripete l’esperimento con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che, per la prima volta, racconteressano insieme il loro amore dal quale è nata la piccola Stella. La coppia ha anche raccontato i dettagli del matrimonio, celebrato in gran segreto. Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”, ha raccontato Bobo Vieri a Verissimo. “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”, ha aggiunto la Caracciolo.





