Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 7 dicembre: da Ilaria D’Amico a Loredana Bertè

VERISSIMO ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 DICEMBRE

Silvia Toffanin torna in onda oggi, sabato 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, con una nuova puntata di Verissimo, il programma preferito dagli italiani che, anche oggi, regalerà tante interviste inedite ad alcuni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Leader degli ascolti nella propria fascia con 2.495.000 spettatori con il 20% di share e 2.610.000 (18.4%) con i giri di Valze. Tra gli ospiti di oggi ci sarà Costanza Caracciolo. La moglie di Bobo Vieri, a pochi giorni dal primo compleanno della figlia Stella, annuncerà ufficialmente la sua seconda gravidanza. “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, annuncerà a Silvia Toffanin svelando di aspettare una bambina.

GLI OSPITI DI VERISSIMO DI OGGI

Tornata in tv con la nuova edizione del game show musicale All Together Now, torna nel salotto di Verissimo, per raccontare la sua nuova sfida professionale e per lasciarsi andare a racconti sulla sua vita privata Michelle Hunziker. Spazio, poi, a due degli attori più amati del cinema italiano come Stefano Accorsi ed Edoardo Leo protagonisti del nuovo film di Ferzan Özpetek ‘La Dea Fortuna’ in cui interpretano due omosessuali insieme da 15 anni la cui relazione è in crisi da tempo. L’arrivo di due bambini, lasciatigli in custodia per qualche giorno da un’amica, sarà il motivo che li spingerà ad agire per dare una svolta alla routinè quotidiana. Spazio, poi, a Loredana Bertè che, nel corso della lunga intervista parlerà del terribile dolore che la accompagna ancora oggi per la morte della sorella Mia Martini.

ILARIA D’AMICO: DAL PASSATO ALL’AMORE CON GIGI BUFFON

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo ci sarà anche Ilaria D’Amico. La giornalista, oltre a parlare della sua storia d’amore con Gigi Buffon, racconterà un retroscena inedito sulla sua nascita. “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”, saranno le parole della D’Amico



