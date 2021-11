VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI 7 NOVEMBRE/ Dalla pandemia al nuovo progetto

Diretta Verissimo, puntata del 7 novembre

Primi ospiti di puntata Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. I tre tenori presentano il loro nuovo lavoro “Il Volo sings Morricone”, uscito il 5 novembre. Raccontano diversi aneddoti sul progetto che vede coinvolto anche Andrea Morricone, il figlio di Ennio. Silvia Toffanin manda in onda la prima clip che ripercorre la loro carriera, dagli inizi alla vittoria a Sanremo, non trascurando i momenti difficili. “Il nostro successo è dovuto alla musica che cantiamo” sostengono i tre ragazzi, aggiungendo poi: “Il nostro genere non è antico”. Sotto la loro versione de Il Mondo di Jimmy Fontana, una delle canzoni che spesso viene collegata al trio, tanto che: “In Sudamerica è un inedito, viene collegata a noi”.

I tre tenori parlano poi del difficile momento vissuto in pandemia, ribadendo quanto sia stato difficile stare lontano dal palco, ma sottolineando anche come sia stata un’opportunità poter stare con la propria famiglia. “È come se la pandemia e il covid avessero fermato il tempo”, sostengono i ragazzi. Loro erano in tour negli Stati Uniti e sono riusciti a tornare a metà marzo 2020, quando l’Italia era in lockdown già da una settimana. (agg. di Tonia Peluso)

Verissimo puntata del 7 novembre: ospiti Roberto Mancini, Il Volo, Iva Zanicchi, Red Canzian

Nuovo appuntamento oggi con “Verissimo”. Nello studio del talk show condotto da Silvia Toffanin ci saranno numerosi ospiti. La Toffanin incontrerà Roberto Mancini, Ct della nazionale e un’icona del calcio. Mancini ha ripercorso le emozioni della vittoria dell’Europeo di quest’estate e ha dichiarato: “Nella mia carriera calcistica ho vissuto tanti momenti belli e vittoriosi ma questo ha rappresentato qualcosa di diverso perché avevamo tutta l’Italia a tifare per noi. È stato straordinario e la cosa che più ci ha fatto piacere è stato il fatto di aver fatto felici tutti quanti. In pochi ci credevano, quando abbiamo cominciato tre anni fa sembrava una cosa impossibile: devo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto”. Spazio poi al trio de Il Volo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il 5 novembre è uscito il loro nuovo album “Il Volo sings Morricone”. Un progetto importante in cui il trio è stato accompagnato da Andrea Morricone, il figlio di Ennio.

Silvia Toffanin affronterà a “Verissimo” un’intervista intensa con Iva Zanicchi protagonista di “D’Iva”, lo show di Canale5 che celebra i 60 anni della sua strepitosa carriera. In una recente intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Iva Zanicchi ha fatto un bilancio della sua carriera: “Un bilancio positivo. E’ stata una vita intensa, piena di musica ma anche di altro. Essendo una curiosa amo divagare spesso e volentieri. Per dodici anni mi sono permessa di fare “Ok, il prezzo è giusto”. Era talmente forte quel format che forse la gente si era dimenticata che fossi una cantante”.

“Verissimo”, anticipazioni e ospiti. Nello studio sarà presente Red Canzian

Nella puntata di oggi di “Verissimo”, Silvia Toffanin ospiterà anche Red Canzian. L’ex storico componente dei Pooh ha annunciato l’intervista in una serie di storie pubblicate su Instagram. Ha parlato di un’intervista lunga e piena di sorprese, ma soprattutto di un’occasione per presentare Casanova Opera Pop. Si tratta di un maestoso incontro tra più culture artistiche, dove testi e musiche si fondono insieme per omaggiare Venezia e Giacomo Casanova. La prima si terrà il 21 gennaio 2022 proprio a Venezia, poi l’opera della quale Red Canzian ha composto le musiche girerà l’Italia.

Ma l’intervista a “Verissimo” toccherà vari aspetti dell’artista. Il musicista ha spiegato nelle sue Instagram Stories: “Racconterò la mia vita e la mia musica che parte da lontano e arriva fino a oggi. Parleremo anche del musical, ma ci sono degli amici carissimi che mi hanno fatto delle ottime sorprese”. Red Canzian festeggerà 70 anni il prossimo 30 novembre. In questa occasione sicuramente non mancherà un ricordo a Stefano D’Orazio, scomparso recentemente.



