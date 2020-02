VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 8 febbraio: da Alena Seredova a Signorini

Sabato 8 febbraio, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo, il programma che ha debuttato nel 1996 con Cristina Parodi e che dal 2006 ha come padrona di casa la Toffanin, sempre più a proprio agio nell’intervistare i personaggi famosi che, ogni settimana, scelgono di raccontarsi senza filtri ai suoi microfoni. Anche quest’anno, Verissimo sta riscuotendo un grandissimo successo. La puntata della settimana scorsa che ha avuto come ospiti Diana Del Bufalo, Elena Sofia Ricci, Cristina Parodi, Marco Fantini e Beatrice Valli ha incollato davanti ai teleschermi 2.776.000 spettatori con il 19.5% di share nella prima parte e 2.578.000 (17.2%) nei Giri di Valzer. Un risultato che conferma il grande affetto del pubblico nei confronti di una trasmissione che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi restando fedele a se stessa.

ALENA SEREDOVA A VERISSIMO

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo c’è sicuramente Alena Seredova. L’ex modella ed ex moglie di Gigi Buffon, da tempo fidanzata con il manager Alessandro Nasi, pochi giorni fa, con una tenera foto pubblicata su Instagram, ha annunciato l’arrivo del terzo figlio. Già mamma di David Lee e Louis Thomas, la Seredova ha deciso di allargare la famiglia mettendo al mondo il frutto del suo amore con l’uomo che è riuscito a conquistarla dopo la fine del matrimonio con il portiere della Juventus. Alena diventerà mamma per la terza volta a giugno. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà le emozioni della terza gravidanza. Bellissima e con il pancione già in evidenza, la Seredova svelerà il sesso del nascituro?

GLI OSPITI DI VERISSIMO DELL’8 FEBBRAIO

Alena Seredova non sarà la sola a raccontarsi a Verissimo nella nuova puntata. Silvia Toffanin, nel corso dell’appuntamento odierno, infatti, intervisterà Alfonso Signorini che, dopo essere stato l’opinionista delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, ha raccolto il testimone da Ilary Blasi diventando il nuovo conduttore del reality. Tornerà anche Valeria Marini dopo l’ultima intervista con cui ha raccontato la propria verità sull’incontro con Rita Rusic avvenuto nella casa del GF Vip. E ancora: Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero in attesa del primo figlio, Al Bano con la figlia Romina Carrisi e, infine, tornerà anche Elena Sofia Ricci.





