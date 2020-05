Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 9 maggio: cast di Amici speciali, Ambra Angiolini..

Pubblicità

Verissimo torna in onda sabato 9 maggio, alle 16 su canale 5. Silvia Toffanin farà compagnia al proprio pubblico con una puntata ricca di ospiti. I telespettatori, infatti, potranno ascoltare i messaggi dei cantanti e dei ballerini del cast di Amici Speciali che partirà ufficialmente venerdì 15 maggio. Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Müller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Stash & The Kolors, Random e Umberto Gaudino, i 12 concorrenti del nuovo talent show di Maria De Filippi con Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico, racconteranno le emozioni della nuova avventura che li vedrà tornare nello studio dove hanno trovato il successo, ma racconteranno anche come hanno vissuto la quarantena.

I MESSAGGI DEI VIP A VERISSIMO

Silvia Toffanin, anche questa settimana, ha ricevuto i messaggi di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di raccontare come stanno affrontando l’emergenza coronavirus. Nela puntata in onda oggi di Verissimo, i messaggi sono arrivati un po’ da tutta Italia. Si andrà a Bresciacon Ambra Angiolini, a Torinoda Alena Seredova, che a giugno partorirà una bimba, frutto del suo amore con Alessandro Nasi, ad Arma di Taggia dove Flavia Pennetta intervisterà il marito Fabio Fognini e poi a Sassuolo da Nek con tutta la sua famiglia. Cesara Buonamici, inoltre, offrirà una sua riflessione personale sul periodo che stiamo vivendo.

LE STORIE DI VERISSIMO DELL’8 MAGGIO

Anche oggi, nel corso della puntata di Verissimo, saranno riproposte alcune delle interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. Spazio, dunque, alle dichiarazioni di Carla Bruni e alla sua vita accanto all’ex presidente della Francia Sarkozy. E ancora Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini sempre più uniti e innamorati. Ci sarà, inoltre, modo di rivedere anche la prima intervista rilasciata da Fabrizio Moro a Silvia Toffanin alla vigilia del suo Figli di nessuno Tour. Infine, i telespettatori della trasmissione di canale 5 potranno emozionarsi ancora con le interviste di Arisa e Rudy Zerbi.



