Ospiti Verissimo della puntata di oggi (15 marzo 2025): Petit, Iginio Massari, Marco Carta e Igor Cassina

Silvia Toffanin anche oggi nel suo salotto di Canale5 avrà un parterre ricco di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport pronti a raccontarsi in un lunghe e interessanti interviste. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 marzo 2025, si scopre che ospiti Verissimo saranno Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più famoso nel mondo mentre dal mondo di Amici di Maria De Filippi ci saranno due ex allievi, Petit, che ha partecipato alla scorsa edizione e Marco Carta che ha partecipato, invece, quasi 15 anni fa. Quest’ultimo, reduce dalla partecipazione al San Marino Song Contest 2025 presenterà il suo nuovo singolo Solo Fantasia.

Le anticipazioni Verissimo svelano che tra gli ospiti della puntata di oggi ci sarà spazio anche per lo sport con una lunga intervista al campione di ginnastica artistica Igor Cassina. L’atleta non sarà solo nello studio di Silvia Toffanin ma accompagnato dalla moglie Valentina e dai figlio. Selvaggia Roma, dopo un periodo difficile e buoi presenterà al pubblico di Canale5 la sua gioia più grande: la piccola Luce nata poco tempo fa. Infine, spazio ci sarà anche per l’intervista all’artista ecclettica e dall’energia incontenibile Giovanna Nocetti. L’appuntamento con la nuova puntata di Verissimo è per oggi, sabato 15 marzo 2025, dalle 16.30 fino alle 18.40 circa su Canale5.

Anticipazioni Verissimo, ospiti della puntata di domani 16 marzo 2025: Iva Zanicchi, Francesco Gabbani, Paolo Ciavarro e altri

Svelati tutti gli ospiti di oggi di Verissimo, sabato 15 marzo 2025, non resta che svelare chi ci sarà nella puntata di domani. Nel talk di Canale5 condotto da Silvia Toffanin arriveranno direttamente dal Festival di Sanremo 2025 Francesco Gabbani con Viva la vita e Stash e i The Kolors con Tu con chi fai l’amore. E sempre dal mondo della musica concederanno delle lunghe interviste ricche di aneddoti e retroscena sia sulla vita privata che soprattutto sulla lunghissima carriera Iva Zanicchi e Rita Pavone.

Dalle anticipazioni si scopre, infine, che ospiti Verissimo della puntata di domani, domenica 16 marzo 2025, sarà anche Paola Caruso che porterà degli aggiornamenti sul dramma del figlio Mattia, che durante una vacanza in Egitto ha contratto l’influenza con febbre alta, il medico locale per farla scendere gli ha fatto un’iniezione che si è rivelata rischiosa e gli ha danneggiato il nervo sciatico. A due settimane dalla morte di Eleonora Giorgi, saranno in studio anche i due figli Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli per un toccante ricordo. L’appuntamento con la prossima puntata di Verissimo è per domani, domenica 16 marzo 2025, alle 16.30 circa sempre su Canale5.