Verissimo, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022/ Tra gli ospiti Eliana Michelazzo…

Verissimo, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: Eliana Michelazzo interviene su Pamela Prati e…

Come ogni domenica, è tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. La padrona di casa anche in questa domenica è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata, senza freni. La puntata di oggi è particolarmente attesa perché in studio ci sarà Eliana Michelazzo. Dopo le dichiarazioni di Pamela Prati al Grande Fratello Vip la manager ha deciso di replicare. Dobbiamo aspettarci nuovi colpi di scena? La donna è stata citata in giudizio dai genitori del bambino utilizzato per impersonare Sebastian, inesistente figlio malato dell’inventato Mark Caltagirone.

La Michelazzo racconterà per la prima volta a Verissimo tutta la sua versione riguardo alla vicenda che l’ha vista coinvolta, in particolare al cosiddetto Prati gate, diventato anche un libro true crime, che dopo le dichiarazioni fatte negli scorsi giorni dalla showgirl italiana in diretta dal Grande fratello Vip, ha riacceso i riflettori su un caso che nel 2019 ha tenuto banco sui giornali e in tv per mesi. Il caso ha diviso l’opinione pubblica, facendo chiedere a tutti come sia possibile che, se si tratta di una truffa come sostiene Pamela Prati, non ci sia stato di fatto ancora nessun arresto.

Verissimo, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: ospite Sara Manfuso e…

Nella puntata di Verissimo in onda oggi su canale 5, direttamente dal Grande Fratello Vip ci sarà anche in studio Sara Manfuso che ripercorrerà la sua esperienza nella casa fino al ritiro. In molti si chiedono se Silvia Toffanin indagherà ancora sulla vicenda relativa a Giovanni Ciacci. Sara Manfuso dovrà spiegare il reale motivo per cui ha deciso di abbandonare il reality. Ad oggi sono in molti ad avere dubbi sul suo addio. Come ospiti arriveranno anche Emanuele Filiberto Di Savoia che si racconterà come padre e marito, e il cantautore Luigi Strangis, che dalla vittoria di Amici 2022 ha visto la sua giovane carriera decollare.

Da qualche giorno è suctio il suo nuovo album Voglio la gonna. Come mai la scelta di questo titolo? Luigi Strangis ha spiegato: “Il titolo dell’album incarna la libertà di poter scegliere cosa essere e cosa mi piace senza condizionamenti. La gonna è un outfit ma è quello che fa capire subito il messaggio vero e proprio”. Luigi Strangis è uscito dalla scuola di Amici e ciò che è successo dopo lo ha anche spiazzato: “Sicuramente uscire inizialmente è stato un po’ spiazzante. Lì dentro siamo in un altro mondo e quando lo lasci ti ritrovi con qualcosa di nuovo al quale devi fare l’abitudine”, ha spiegato.













