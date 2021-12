Verissimo, anticipazioni puntata 18 dicembre/ Ospiti: Me contro Te, Valentina Ferragni e la sua malattia

Oggi nuovo appuntamento settimanale con “Verissimo”. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tantissimi ospiti interessanti. E’ il caso di Luciana Littizzetto, ospite a Verissimo per la prima volta, ma anche di Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, attori del film “Supereroi”. Tra gli ospiti di sabato 18 dicembre a Verissimo anche Fabio Volo, i Me contro Te, Valentina Ferragni e Diego Dalla Palma. Valentina Ferragni ripercorrerà il suo momento buio dopo aver scoperto di avere avuto un tumore maligno alla pelle. La donna riceverà anche una sorpresa speciale e per questo vi suggeriamo di non perdere la sua intervista a Verissimo. Per la gioia dei bambini, a Verissimo arriveranno anche i Me contro Te. Sofì e Luì si racconteranno a Silvia Toffanin parlando dei nuovi progetti che li riguarderanno. Infine, sabato ci sarà modo anche di ascoltare la straordinaria storia di vita di Diego Dalla Palma.

Valentina Ferragni raccontaa “Verissimo” il suo problema di salute di cui di recente ha parlato anche sui social per sensibilizzare le persone alla prevenzione. Un anno fa aveva un piccolo brufolo sulla fronte che non sembrava essere allarmante. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, Valentina è andata da un dermatologo che le ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ha preferito fare un’altra visita. La dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse.

Valentina Ferragni e la sorella Chiara avevano litigato?

Valentina Ferragni ha poi rivelato l’esito della visita. Si trattava di carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. Valentina spiega che per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avesse aspettato altro tempo avrebbe dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrebbe essere guarita al 100%. A Silvia Toffanin che le chiede se la sua carriera sia stata influenzata dalla sorella Chiara, Valentina risponde che ha influito tanto ma è stata una cosa molto naturale. Quando sua sorella ha iniziato, i social quasi non esistevano e non si conoscevano ancora gli effetti di Internet. Quando Chiara ha cominciato Valentina aveva 16 anni, l’aiutava e ha visto il suo percorso cambiare negli anni. Si dichiara la sua fan numero uno, è la migliore al mondo e, sottolinea Valentina per quanto riguarda Chiara, tutto il successo che ha lo deve a sé stessa.

Si era parlato però mesi fa di un aspro litigio tra Chiara e Valentina Ferragni. Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene. “Il mio santo mi dice che c’è stata una discussione abbastanza accesa” ha raccontato Santo Pirrotta spiazzando tutti. Se Chiara aprisse una sua propria linea di gioielli, è probabile che il negozio online di Valentina ne risentirebbe in maniera negativa. Ad oggi però sembra che il rapporto tra le due proceda a gonfie vele. Era solo una fake news?



