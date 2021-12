Verissimo, anticipazioni puntata 19 dicembre/ Alex Belli e Delia Duran rivelano di…

Anticipazioni Verissimo puntata di oggi 19 dicembre

Nuovo appuntamento domenica 19 dicembre con “Verissimo”. Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto per la prima intervista di coppia il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole. Poi, si racconterà l’attrice Luisa Ranieri, al cinema dal 25 dicembre nel film “7 donne e un mistero”. Saranno inoltre in studio Pio e Amedeo con la loro comicità dissacrante e Alex Belli, il contestatissimo concorrente appena squalificato dal Grande Fratello Vip, con la compagna Delia Duran. Sarà questa l’ultima puntata del 2021: dopo la pausa natalizia, Verissimo tornerà in onda su Canale 5 sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022.

Alex Belli e Delia Duran saranno ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre e parleranno del loro amore e della turbolenta esperienza dell’attore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, da cui è stato squalificato di recente. Alex Belli è nato a Parma nel 1982 ed è diventato noto al pubblico dopo aver prestato il volto a Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. È sposato con Delia Duran da giugno 2021. In precedenza è stato sposato con la modella slovacca Katarina Raniakova dal 2013 al 2017. E ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez dal 2017 al 2019. Nella Casa, Alex Belli si era avvicinato a Soleil Sorge, un rapporto che ha rischiato di mettere in crisi la sua relazione con la moglie Delia Duran. Ora fuori dal Gf Vip tra Alex e Delia sarà tornato il sereno.

Verissimo, Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme

Alex Belli e Delia Duran hanno ammesso di essere tornati insieme. Dopo il gossip che li ha visti protagonisti assieme a Soleil Sorge, durante la puntata di Verissimo i due hanno rivelato di aver superato quel delicato momento. In molti li hanno accusati di aver recitato una parte ed essere d’accordo ad alimentare questo Solex Gate per tre mesi, ma loro respingono con forza al mittente: “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”. A Silvia Toffanin, Delia Duran racconta come ha vissuto queste lunghe settimane lontane da lui e perché ha deciso di perdonarlo una volta squalificato dal GF Vip: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”. Insieme hanno affermato a gran voce: “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”.

A proposito della foto apparsa sui social con Simone Bonaccorsi, che la ritraeva Delia mentre baciava l’aitante modello e amico di Alex, la modella venezuelana ha rivelato: “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. A tal proposito, il marito ha subito aggiunto: “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”.



